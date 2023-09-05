Эколог объяснил, как избавиться от африканской чумы свиней в Краснодарском крае

«Вспышки африканской чумы свиней периодически происходят на Кубани. Возбудители эпидемии живут в природе, разносятся дикими кабанами в том числе. Самый обоснованный способ борьбы с чумой — утилизация животных. Экономически лечить свиней от этой болезни в условиях переполненных ферм невозможно, надо умерщвлять все поголовье и термически обезвреживать туши. Это мясо ни в какую продажу поступать не должно. Для человека африканская чума свиней не опасна, но очевидно, все надо утилизировать. Фермы должны содержаться в чистоте, посторонних лиц быть на территории не должно, въезжающий на ферму транспорт должен дезинфицироваться», — прокомментировал эколог.