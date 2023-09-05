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Published Сегодня, 14:02

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Updated Сегодня, 14:04

Эколог объяснил, как избавиться от африканской чумы свиней в Краснодарском крае

Эколог объяснил, как избавиться от африканской чумы свиней в Краснодарском крае

5 сентября 2023, 14:02
Фото: 1MI
Эколог объяснил, как избавиться от африканской чумы свиней в Краснодарском крае
В Краснодарском крае выявили вспышку африканской чумы свиней, из-за чего планируется уничтожить более 10 тысяч голов скота. Эколог Дмитрий Шевченко объяснил, насколько опасна эпидемия и как с ней бороться.

Чуму обнаружили в Кущевском и Брюховецком районах. На фермах выставили круглосуточные охранно-карантинные и контрольно-пропускные посты.

По словам эколога, самым эффективным способом ликвидации болезни является забой всего скота на свинофермах, так как только утилизация туш обеспечит гарантию безопасности на ближайшее время. Также важно соблюдать все санитарные нормы на предприятиях, ведь упущение любой детали может привести к распространению чумы.

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«Вспышки африканской чумы свиней периодически происходят на Кубани. Возбудители эпидемии живут в природе, разносятся дикими кабанами в том числе. Самый обоснованный способ борьбы с чумой — утилизация животных. Экономически лечить свиней от этой болезни в условиях переполненных ферм невозможно, надо умерщвлять все поголовье и термически обезвреживать туши. Это мясо ни в какую продажу поступать не должно. Для человека африканская чума свиней не опасна, но очевидно, все надо утилизировать. Фермы должны содержаться в чистоте, посторонних лиц быть на территории не должно, въезжающий на ферму транспорт должен дезинфицироваться», — прокомментировал эколог.

Для человека африканская чума свиней не опасна, но очевидно, все надо утилизировать. Для человека африканская чума свиней не опасна, но очевидно, все надо утилизировать.
Для человека африканская чума свиней не опасна, но очевидно, все надо утилизировать.
Фото: uprvetro.donland.ru

В администрации Краснодарского края сообщили, что в угрожаемую зону территорией радиусом семь километров от границ эпизоотического очага вошли хутора Лопатина, Новый урожай, Воровского, Пионер, Первомайский, Восточный, Картушина Балка и Новостепнянский, а также поселки Северный и Заводской.

Ранее RostovGazeta писала о том, почему в Краснодаре собаки часто нападают на людей.

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