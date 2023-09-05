Эколог рассказал, почему любой дождь в Ростове оборачивается большими проблемами

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
По словам собеседника, старые ливневки, оставшиеся в Ростове еще со времен застоя, никто не обслуживает, они засорились. А новые никто не делает.
«Хотя положение Ростова идеальное для любых дождей — город стоит на возвышенности», — отмечает Алексей Лебедев.
Усугубляет ситуацию со скоплением воды после дождя, по мнению эксперта, и безграмотно сделанные стоки. Спикер подчеркивает, что зачастую, если с одной стороны идет сток, то с другой он обязательно куда-то упирается.
«А всего-то, по сути, надо просто пробить в бетоне небольшое отверстие, чтобы вода уходила в ливневку. Но в городе не видать грамотного специалиста, который озадачился бы подобными вопросами», — подчеркивает собеседник.
Эколог делится мнением, что нужна комиссия, которая выезжала бы и смотрела, где возможно подтопление дворов. А потом принимала бы меры.
В частности, по словам собеседника, сейчас в начале Ленина идет подтопление частного сектора.
«Еще одна проблема — отвратительное состояние пешеходных дорожек. На них вообще никто не обращает внимания. По частному сектору во время дождей невозможно проехать с колясками», — добавляет эколог.
В качестве еще одного примера спикер приводит Советский район — улицу Зорге возле областной больницы. Там, по его словам, вдоль дороги во время дождя и вовсе пройти нельзя — дорожка для пешеходов отсутствует.