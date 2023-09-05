Экономист объяснил, почему жители не ощущают повышения зарплат в Краснодарском крае

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
По словам эксперта, такого значительно роста оплаты труда жители Краснодарского края, действительно, особо не заметили из-за общего подорожания различных товаров, продуктов и услуг.
«Полагаю, что дело в инфляции. Вернее, личная инфляция может быть выше той, что считает Росстат, но чаще всего люди даже не считают инфляцию, а подмечают рост цен на тот или иной конкретный товар, делая соответствующие выводы. Думаю, что в текущих условиях (начиная с 2020 года инфляция выше таргета ЦБ, а в 2022 году и вовсе стала двузначной) рост цен субъективно ощущается более значительным, чем индексация зарплат», — прокомментировал экономист Григорий Баженов.
По данным аналитиков интернет-рекрумента, средняя сумма заработной платы в Краснодарском крае составляет 43 665 рублей, а количество предлагаемых вакансий выросло более чем в 1,6 раз.
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