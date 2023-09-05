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Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

Экономист объяснил, почему кубанцы не ощущают повышения зарплат в Краснодарском крае

Экономист объяснил, почему жители не ощущают повышения зарплат в Краснодарском крае

5 сентября 2023, 13:58
Фото: 1MI
Экономист объяснил, почему кубанцы не ощущают повышения зарплат в Краснодарском крае
С 2021 года на Кубани выросли на 72% средние предлагаемые зарплаты согласно исследованию аналитиков «Авито. Работа», однако не все кубанцы заметили такую динамику на рынке труда. Экономист и преподаватель НИУ ВШЭ Григорий Баженов рассказал, почему жители региона не ощущают повышения зарплат.

По словам эксперта, такого значительно роста оплаты труда жители Краснодарского края, действительно, особо не заметили из-за общего подорожания различных товаров, продуктов и услуг.

«Полагаю, что дело в инфляции. Вернее, личная инфляция может быть выше той, что считает Росстат, но чаще всего люди даже не считают инфляцию, а подмечают рост цен на тот или иной конкретный товар, делая соответствующие выводы. Думаю, что в текущих условиях (начиная с 2020 года инфляция выше таргета ЦБ, а в 2022 году и вовсе стала двузначной) рост цен субъективно ощущается более значительным, чем индексация зарплат», — прокомментировал экономист Григорий Баженов.

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По данным аналитиков интернет-рекрумента, средняя сумма заработной платы в Краснодарском крае составляет 43 665 рублей, а количество предлагаемых вакансий выросло более чем в 1,6 раз.

Ранее RostovGazeta выяснила, готовы ли кубанцы кардинально сменить профессию.

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