Экономист объяснил, почему жители не ощущают повышения зарплат в Краснодарском крае

«Полагаю, что дело в инфляции. Вернее, личная инфляция может быть выше той, что считает Росстат, но чаще всего люди даже не считают инфляцию, а подмечают рост цен на тот или иной конкретный товар, делая соответствующие выводы. Думаю, что в текущих условиях (начиная с 2020 года инфляция выше таргета ЦБ, а в 2022 году и вовсе стала двузначной) рост цен субъективно ощущается более значительным, чем индексация зарплат», — прокомментировал экономист Григорий Баженов.