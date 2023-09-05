Экономист рассказал, почему чернозём в Краснодарском крае такой дорогой

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Цены на чернозём на юге страны растут довольно стремительно, так, дешевле 250 тысяч рублей землю на Кубани найти довольно проблематично. А в Новопокровском районе 1 пай в 8,28 гектара оценивается в 2,1—2,3 миллиона.
По словам экономиста, недвижимость является весьма классическим способом сохранить сбережения, поэтому динамика роста цен может быть связана с желанием людей сберечь свои деньги.
«Ажиотаж вокруг земли на Кубани связан с тем, что сельское хозяйство в Краснодарском крае является, пожалуй, самым развитым в стране. Этому способствует ряд факторов. Во-первых, агроклиматические условия и близость к морю, что позволяет собирать большие урожаи и отправлять продукцию на экспорт. Но на мой взгляд, главное это отдаление от Москвы и локальный патриотизм, благодаря которому жители Кубани не повалили массово в Москву, как это произошло с регионами ЦФО, например. Благодаря этому в кубанском сельском хозяйстве есть кадры как среди рабочих, так и среди специалистов», — объяснил Роман Иноземцев.
Эксперт отметил, что земля в Краснодарском крае, вероятнее всего, продолжит расти в цене, и чем больше Россия будет нацелена на развитие определенных агломераций, тем дороже в этих регионах и будет стоить недвижимость, в том числе и участки.
Вслед за Краснодарским краем в списке дорогого чернозёма идут Ростовская область и Ставропольский край.
Ранее RostovGazeta рассказала кубанцам, стоит ли ждать рост цен на хлеб в Краснодарском крае.