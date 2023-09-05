Экономист рассказал, почему чернозём в Краснодарском крае такой дорогой

«Ажиотаж вокруг земли на Кубани связан с тем, что сельское хозяйство в Краснодарском крае является, пожалуй, самым развитым в стране. Этому способствует ряд факторов. Во-первых, агроклиматические условия и близость к морю, что позволяет собирать большие урожаи и отправлять продукцию на экспорт. Но на мой взгляд, главное это отдаление от Москвы и локальный патриотизм, благодаря которому жители Кубани не повалили массово в Москву, как это произошло с регионами ЦФО, например. Благодаря этому в кубанском сельском хозяйстве есть кадры как среди рабочих, так и среди специалистов», — объяснил Роман Иноземцев.