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Published Сегодня, 13:52

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Updated Сегодня, 14:36

Экономист рассказал, почему чернозём в Краснодарском крае такой дорогой

Экономист рассказал, почему чернозём в Краснодарском крае такой дорогой

5 сентября 2023, 13:52
Фото: wikimedia.org
Экономист рассказал, почему чернозём в Краснодарском крае такой дорогой
Чернозём в Краснодарском крае давно признали одним из самых дорогих в России. Экономист Роман Иноземцев объяснил, с чем связана такая высокая стоимость земли на Кубани и будет ли она расти в цене и дальше.

Цены на чернозём на юге страны растут довольно стремительно, так, дешевле 250 тысяч рублей землю на Кубани найти довольно проблематично. А в Новопокровском районе 1 пай в 8,28 гектара оценивается в 2,1—2,3 миллиона.

По словам экономиста, недвижимость является весьма классическим способом сохранить сбережения, поэтому динамика роста цен может быть связана с желанием людей сберечь свои деньги.

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«Ажиотаж вокруг земли на Кубани связан с тем, что сельское хозяйство в Краснодарском крае является, пожалуй, самым развитым в стране. Этому способствует ряд факторов. Во-первых, агроклиматические условия и близость к морю, что позволяет собирать большие урожаи и отправлять продукцию на экспорт. Но на мой взгляд, главное это отдаление от Москвы и локальный патриотизм, благодаря которому жители Кубани не повалили массово в Москву, как это произошло с регионами ЦФО, например. Благодаря этому в кубанском сельском хозяйстве есть кадры как среди рабочих, так и среди специалистов», — объяснил Роман Иноземцев.

Благодаря этому в кубанском сельском хозяйстве есть кадры как среди рабочих, так и среди специалистов», — объяснил Роман Иноземцев.Благодаря этому в кубанском сельском хозяйстве есть кадры как среди рабочих, так и среди специалистов», — объяснил Роман Иноземцев.
Благодаря этому в кубанском сельском хозяйстве есть кадры как среди рабочих, так и среди специалистов», — объяснил Роман Иноземцев.
Фото: 1MI
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Эксперт отметил, что земля в Краснодарском крае, вероятнее всего, продолжит расти в цене, и чем больше Россия будет нацелена на развитие определенных агломераций, тем дороже в этих регионах и будет стоить недвижимость, в том числе и участки.

Вслед за Краснодарским краем в списке дорогого чернозёма идут Ростовская область и Ставропольский край.

Ранее RostovGazeta рассказала кубанцам, стоит ли ждать рост цен на хлеб в Краснодарском крае.

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