Эксперт предрек рост цен на продукты в Краснодарском крае из-за дорогого бензина

Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
По данным Краснодарстата, с конца весны текущего года стоимость мяса свинины на кости увеличилась на 36 рублей за килограмм, баранины — на 27 рублей, говядины — на 5. Ощутимо подорожало мясо курицы, так как по всей России оно подорожало на 10%. Шоколад же поднялся в стоимости на 50% за весь год.
«Прогноз роста цен на мясо и прочее не стоит привязывать к региону, ситуация выглядит странно по всему югу России. Не секрет, что бензин вырос в цене, местами наблюдается его дефицит. Это не может не отразиться на стоимости продуктов, так как транспортировка есть на каждом этапе производства, с самого начала. Печальное в этой истории то, что со временем бензин немного опустится в цене, закончатся сельскохозяйственные работы и туристический сезон, не будет дефицита, но продукты не подешевеют. Сейчас мы просто будем пожинать плоды некорректного регулирования рынка», — прокомментировал Андрей Гусий.
Молочная продукция не поддалась существенному подорожанию, в среднем стоимость выросла всего на 2%. Не стоит забывать о том, что цены ещё «накручивают» сами продавцы за счёт спроса и узнаваемого бренда товара, так, йогурты и творог в продуктовых магазинах необоснованно дорогие.
Ранее RostovGazeta писала о том, стоит ли бояться роста цен на хлебобулочные изделия на Кубани в этом году.