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Published Сегодня, 16:10

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Updated Сегодня, 16:12

Эксперт рассказал, как дорогой бензин влияет на подорожание продуктов на Кубани

Эксперт предрек рост цен на продукты в Краснодарском крае из-за дорогого бензина

5 сентября 2023, 16:10
Фото: 1MI
Эксперт рассказал, как дорогой бензин влияет на подорожание продуктов на Кубани
На Кубани эксперты прогнозируют заметное подорожание мяса, шоколада и молочной продукции. Политобозреватель и экономист Андрей Гусий рассказал, с чем связан рост цен на продукты.

По данным Краснодарстата, с конца весны текущего года стоимость мяса свинины на кости увеличилась на 36 рублей за килограмм, баранины — на 27 рублей, говядины — на 5. Ощутимо подорожало мясо курицы, так как по всей России оно подорожало на 10%. Шоколад же поднялся в стоимости на 50% за весь год.

«Прогноз роста цен на мясо и прочее не стоит привязывать к региону, ситуация выглядит странно по всему югу России. Не секрет, что бензин вырос в цене, местами наблюдается его дефицит. Это не может не отразиться на стоимости продуктов, так как транспортировка есть на каждом этапе производства, с самого начала. Печальное в этой истории то, что со временем бензин немного опустится в цене, закончатся сельскохозяйственные работы и туристический сезон, не будет дефицита, но продукты не подешевеют. Сейчас мы просто будем пожинать плоды некорректного регулирования рынка», — прокомментировал Андрей Гусий.

Молочная продукция не поддалась существенному подорожанию, в среднем стоимость выросла всего на 2%. Не стоит забывать о том, что цены ещё «накручивают» сами продавцы за счёт спроса и узнаваемого бренда товара, так, йогурты и творог в продуктовых магазинах необоснованно дорогие.

Ранее RostovGazeta писала о том, стоит ли бояться роста цен на хлебобулочные изделия на Кубани в этом году.

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