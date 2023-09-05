Эксперт предрек рост цен на продукты в Краснодарском крае из-за дорогого бензина

«Прогноз роста цен на мясо и прочее не стоит привязывать к региону, ситуация выглядит странно по всему югу России. Не секрет, что бензин вырос в цене, местами наблюдается его дефицит. Это не может не отразиться на стоимости продуктов, так как транспортировка есть на каждом этапе производства, с самого начала. Печальное в этой истории то, что со временем бензин немного опустится в цене, закончатся сельскохозяйственные работы и туристический сезон, не будет дефицита, но продукты не подешевеют. Сейчас мы просто будем пожинать плоды некорректного регулирования рынка», — прокомментировал Андрей Гусий.