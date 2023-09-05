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Posted Сегодня, 16:03

Published Сегодня, 16:03

Modified Сегодня, 16:05

Updated Сегодня, 16:05

Эксперт рассказал, какие компенсации можно получить, если дождь затопил квартиру

Эксперт рассказал, как получить компенсацию, если дождь затопил квартиру в Ростове

5 сентября 2023, 16:03
Фото: wikimedia.org
Эксперт рассказал, какие компенсации можно получить, если дождь затопил квартиру
За подтопленные квартиры ответственность несет управляющая компания и подрядчик, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал страховой агент по недвижимости Игорь Маслаков.

 

Как рассказывает страховой агент, виновником подтоплений квартир в многоэтажных домах является вовсе не дождь, а некачественный ремонт.

«Если дом новый и еще есть возможность обратиться с жалобой к застройщику — нужно обязательно это сделать. После проверки вам назначат сумму компенсации или проведут ремонт, чтобы устранить протечки», — советует эксперт.

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Жильцам более старых домов обращаться нужно в Фонд капитального ремонта.

Соответственно, если причиной подтопления стала протечка в крыше, неисправность водостока или щели в стенах — обращаться нужно к ним», — говорит страховой агент.

Для обращения необходимо зафиксировать на фото или видео последствия подтопления.

«Фонд капремонта привлекает подрядную организацию для ответственности, так что обязанности по выплате компенсации также лягут на нее. Чтобы добраться до подрядчика для устранения протечек можно обратиться и в управляющую компанию», — отмечает страховой агент.

Игорь Маслаков отмечает, что сумма компенсации от подрядной организации зачастую не покрывает реальную стоимость ущерба, нанесенного непогодой.

«Жилье после покупки лучше всего страховать», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что экс-чиновник рассмеялся, отвечая на вопросы о гибели девочки в ливень в Ростове.

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