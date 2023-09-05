rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:36

Published Сегодня, 03:36

Modified Сегодня, 03:36

Updated Сегодня, 03:36

Гаражи по цене квартиры пытаются продать в Ростовской области

Гаражи по цене квартиры пытаются продать в Ростовской области

5 сентября 2023, 03:36
Фото: 1MI
Гаражи по цене квартиры пытаются продать в Ростовской области
В Ростовской области выставили на продажу почти 350 гаражей, самый дорогой из которых стоит 10 миллионов рублей. Какие комплексы можно купить за большие деньги, в материале RostovGazeta.

Бокс за 10 млн рублей

В Таганроге в переулке 7-й Новый продается целое здание в два этажа под чистовую отделку. Его площадь составляет 298 квадратных метров, а стоит оно 10 миллионов рублей.

На первом этаж есть четыре бокса для автомобилей, санузел, котельная, хозпомещение и помещение с отдельным входом. На втором этаже сделали два раздельных санузла, кухонную зону и еще восемь комнат.

«В здании проведены электричество, центральная канализация, газ, отопление, вода», — пишет продавец.

Бокс за 10 млн рублейБокс за 10 млн рублей

Гараж в 100 «квадратов»

За шесть миллионов рублей в дачном товариществе «Эдем» в Азовском районе предлагают купить гараж площадью 100 квадратных метров. Изначально его выставили на продажу за три миллиона рублей, после чего он сразу же подорожал до шести миллионов.

«Предлагаем купить отличный гараж с двумя боксами. Участок три сотки и большая придомовая территория для стоянки авто. Боксы отапливаемые, установлены ролл-ворота, в одном из них стоит подъемник для авто», — говорится в тексте объявления.

Владелец добавил, что на территории есть кирпичный забор, а сам двор очень ухоженный.

Гараж в 100 «квадратов»Гараж в 100 «квадратов»
Гараж в 100 «квадратов»Гараж в 100 «квадратов»
Гараж в 100 «квадратов»
Фото: ростов.циан.ру

Машиноместо за 3,3 млн рублей

В Ростове-на-Дону на улице Береговой можно стать владельцем машиноместа, но за это придется отдать 3,3 миллиона рублей. Его площадь составляет 42 квадратных метра.

В первый раз объявление разместили в 2022 году и тогда владелец хотел выручить 4,9 миллиона рублей. Но он постепенно снижал стоимость и теперь она упала до 3,3 миллиона.

В центре Ростова на Пушкинской за 350 млн рублей продают участок под застройку
Узнать подробнее

«Площадь предлагаемой парковки аналогична двум стандартным парковкам в данном доме. Легко помещается автомобиль крупных размеров, при этом остается доступ ко всем дверям машины для полного их открытия», — рассказал продавец.

Он добавил, что есть возможность установить ворота и таким образом оборудовать полностью запираемый гараж.

Машиноместо за 3,3 млн рублейМашиноместо за 3,3 млн рублей
Машиноместо за 3,3 млн рублей
Фото: ростов.циан.ру

Гараж в центре Ростова

За 3,1 миллиона рублей пытаются продать гараж в центре города — на улице Суворова. В 2022 году он стоил на 100 тысяч рублей дороже.

В гараже площадью 20 квадратных метров сделали внутреннюю отделку и увеличили ворота для возможности въезда крупных автомобилей. По словам владельца, гараж расположен во дворе элитного жилого дома, где предусмотрена круглосуточная охрана.

«В отличие от парковочных мест, очень много плюсов, коммуналку платить не нужно, только земельный налог. Есть много места для хранения резины, дисков и чего угодно. Стоимость гаража практически по цене парковочного места в центре города», — заявил продавец.

Гараж в центре РостоваГараж в центре Ростова
Гараж в центре РостоваГараж в центре Ростова
Гараж в центре РостоваГараж в центре Ростова
Гараж в центре Ростова
Фото: ростов.циан.ру

Гараж, в котором сделали магазин

На проспекте Космонавтов за 2,3 миллиона рублей продают гараж площадью 30 квадратных метров, в котором сейчас работает магазин. Владелец готов уступить права собственности на бокс за 2,3 миллиона рублей.

«Работают арендаторы. Можно поменять двери и использовать, как гараж», — говорится в объявлении.

Гараж, в котором сделали магазинГараж, в котором сделали магазин
Гараж, в котором сделали магазинГараж, в котором сделали магазин
Гараж, в котором сделали магазин
Фото: ростов.циан.ру

Дешевые гаражи в Ростовской области

Самые дешевые гаражные комплексы в регионе стоят около 60 тысяч рублей. Так, за 69 тысяч рублей можно приобрести металлический гараж на улице Содружества. Он расположен в одном из дворов и его площадь составляет 20 квадратных метров.

А за 154 тысячи рублей можно купить цельнометаллический сварной гараж на улице Казахской. Он находится в пределах гаражного кооператива, но в нем не состоит, поэтому никаких взносов не будет.

«В гараже есть яма, ее осталось обложить или засыпать, практически все материалы для этого присутствуют. Кроме того, остаются стеллажи и полки. Гараж подойдет для сдачи в аренду», — сообщил владелец.

Дешевые гаражи в Ростовской областиДешевые гаражи в Ростовской области
Дешевые гаражи в Ростовской областиДешевые гаражи в Ростовской области
Дешевые гаражи в Ростовской области
Фото: ростов.циан.ру

Читайте также материал RostovGazeta о том, как выглядят самые дорогие дома в Ростове-на-Дону.

Читайте также:
В Таганроге на торгах продают цех завода «Прибой» за 7,9 миллиона рублейВ Ростовской области продают сумки из крокодилов и выясняют, куда делся бензин на АЗСВласти собираются продать около 40 старинных домов в историческом центре Ростова
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Недвижимость#Таганрог#Продажа#Гаражи#Гаражные комплексы
Подпишитесь
«Вряд ли себя прощу»: что говорят женщины о проблеме абортов в Ростове
Сегодня, 06:02
Родным погибшего в Ростовской области контрактника пришлось искать его по моргам
Сегодня, 06:03
Мать рассказала о состоянии расстрелянного из травмата в Батайске участника СВО
Сегодня, 04:40
Дохлые чайки, «розочки» и бесплатные зонты: зачем отдыхать на Павло-Очаковской косе
Сегодня, 05:46
Создала всемирно известный журнал «Elle»: Элен Гордон-Лазарева из Ростова-на-Дону
Сегодня, 05:51