Гаражи по цене квартиры пытаются продать в Ростовской области

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
Modified Сегодня, 03:36
Updated Сегодня, 03:36
В Таганроге в переулке 7-й Новый продается целое здание в два этажа под чистовую отделку. Его площадь составляет 298 квадратных метров, а стоит оно 10 миллионов рублей.
На первом этаж есть четыре бокса для автомобилей, санузел, котельная, хозпомещение и помещение с отдельным входом. На втором этаже сделали два раздельных санузла, кухонную зону и еще восемь комнат.
«В здании проведены электричество, центральная канализация, газ, отопление, вода», — пишет продавец.
За шесть миллионов рублей в дачном товариществе «Эдем» в Азовском районе предлагают купить гараж площадью 100 квадратных метров. Изначально его выставили на продажу за три миллиона рублей, после чего он сразу же подорожал до шести миллионов.
«Предлагаем купить отличный гараж с двумя боксами. Участок три сотки и большая придомовая территория для стоянки авто. Боксы отапливаемые, установлены ролл-ворота, в одном из них стоит подъемник для авто», — говорится в тексте объявления.
Владелец добавил, что на территории есть кирпичный забор, а сам двор очень ухоженный.
В Ростове-на-Дону на улице Береговой можно стать владельцем машиноместа, но за это придется отдать 3,3 миллиона рублей. Его площадь составляет 42 квадратных метра.
В первый раз объявление разместили в 2022 году и тогда владелец хотел выручить 4,9 миллиона рублей. Но он постепенно снижал стоимость и теперь она упала до 3,3 миллиона.
«Площадь предлагаемой парковки аналогична двум стандартным парковкам в данном доме. Легко помещается автомобиль крупных размеров, при этом остается доступ ко всем дверям машины для полного их открытия», — рассказал продавец.
Он добавил, что есть возможность установить ворота и таким образом оборудовать полностью запираемый гараж.
За 3,1 миллиона рублей пытаются продать гараж в центре города — на улице Суворова. В 2022 году он стоил на 100 тысяч рублей дороже.
В гараже площадью 20 квадратных метров сделали внутреннюю отделку и увеличили ворота для возможности въезда крупных автомобилей. По словам владельца, гараж расположен во дворе элитного жилого дома, где предусмотрена круглосуточная охрана.
«В отличие от парковочных мест, очень много плюсов, коммуналку платить не нужно, только земельный налог. Есть много места для хранения резины, дисков и чего угодно. Стоимость гаража практически по цене парковочного места в центре города», — заявил продавец.
На проспекте Космонавтов за 2,3 миллиона рублей продают гараж площадью 30 квадратных метров, в котором сейчас работает магазин. Владелец готов уступить права собственности на бокс за 2,3 миллиона рублей.
«Работают арендаторы. Можно поменять двери и использовать, как гараж», — говорится в объявлении.
Самые дешевые гаражные комплексы в регионе стоят около 60 тысяч рублей. Так, за 69 тысяч рублей можно приобрести металлический гараж на улице Содружества. Он расположен в одном из дворов и его площадь составляет 20 квадратных метров.
А за 154 тысячи рублей можно купить цельнометаллический сварной гараж на улице Казахской. Он находится в пределах гаражного кооператива, но в нем не состоит, поэтому никаких взносов не будет.
«В гараже есть яма, ее осталось обложить или засыпать, практически все материалы для этого присутствуют. Кроме того, остаются стеллажи и полки. Гараж подойдет для сдачи в аренду», — сообщил владелец.