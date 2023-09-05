Гендиректор «Белого Интернета» рассказала об основных направлениях работы

По ее словам, в основу деятельности «Белого Интернета» будут положены популяризация правовой культуры, идеи добросовестности и законопослушности в цифровой сфере, повышение уровня цифровой культуры и цифровой гигиены населения, а также расширение правовых гарантий защиты прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий.