Гендиректор «Белого Интернета» рассказала об основных направлениях работы

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
Учредителем новой организации выступило Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ). Ее генеральным директором стала глава центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО профессор Элина Сидоренко, пишет rapsinews.ru.
По ее словам, в основу деятельности «Белого Интернета» будут положены популяризация правовой культуры, идеи добросовестности и законопослушности в цифровой сфере, повышение уровня цифровой культуры и цифровой гигиены населения, а также расширение правовых гарантий защиты прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий.
Вместе с тем Сидоренко указала, что приоритетной задачей организации станет безопасность детей в интернете.
«Белый Интернет» намерен сосредоточиться на решении следующих задач: анализ судебной практики и тематических споров, решившихся в досудебном порядке, организация и проведение тематических конференций, лекций, тренингов и мастер-классов по теме безопасности в цифровой среде и защиты прав от современных угроз, поддержка молодежных инициатив, проектов молодежных движений и организаций», — поделилась Сидоренко.
Профессор также отметила, что организация будет выступать за необходимость создания юридической инфраструктуры цифровизации.
Как пояснила Элина Сидоренко, еще одним направлением деятельности организации станет создание проектов обобщения и распространения лучших цифровых юридических практик. По ее словам, организация задумывалась как экспертный центр, который будет исследовать новые и потенциальные проблемы, связанные с цифровыми технологиями.
«Белый Интернет» должен стать площадкой для диалога государственных и общественных организаций в части выработки единой политики безопасного интернета, экспертного обсуждения рисков, расширения сообщества практиков в области безопасности в интернете, повышения цифровых компетенций бизнеса и снижения его цифровых рисков», — добавила Сидоренко.
В дополнение «Белый Интернет” будет следить и за актуальной молодежной повесткой.
В заключение Элина Сидоренко отметила, что в тесном взаимодействии с российскими вузами и школами планируется внедрить проект «Цифровые волонтеры», а также рассмотреть возможность увеличения компетенций правовых лабораторий за счет вопросов защиты граждан в интернете.