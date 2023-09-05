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«Они ищут морально слабых»: как кубанец едва не оказался на стороне ВСУ

«Ищут морально слабых»: политолог рассказал, как кубанцев вербуют спецслужбы Украины

5 сентября 2023, 14:45
Фото: President Of Ukraine/cc0/flickr.com
«Они ищут морально слабых»: как кубанец едва не оказался на стороне ВСУ

Политолог Гусий рассказал, как кубанцев вербуют спецслужбы Украины

Житель Краснодарского края пытался выехать из России для вступления в ВСУ, но ФСБ задержала гражданина. Как россиян вербуют украинские спецслужбы, рассказал краснодарский политобозреватель Андрей Гусий.

Мужчина инициировал контакт с вербовщиком из украинских специальных служб, чтобы вступить в ряды Вооруженных сил Украины. Гражданин России хотел принять участие в боевых действиях против российских войск. Подозреваемый задержан при попытке выезда на Украину. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

По словам политолога, подобные новости не в первый раз приходят и случаи перехода в ВСУ гражданами России фиксировались неоднократно. Эксперт отметил, что мы ещё не раз увидим новости о задержаниях, так как Украина активно вербует россиян.

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«Проблема в том, что Украина ведет серьезную информационную войну и занимается вербовкой, массово пытаясь найти социально незащищенных, морально неустойчивых или финансово неблагополучных граждан. Мы видели это при попытках поджогов военкоматов и администраций. С активизацией действий Украины, скажем так, основной видимый публичному полю вектор работы пошел именно по пути поиска диверсантов и „спящих“. И это получается», — прокомментировал Андрей Гусий.

С активизацией действий Украины, скажем так, основной видимый публичному полю вектор работы пошел именно по пути поиска диверсантов и спящих. И это получаетсяС активизацией действий Украины, скажем так, основной видимый публичному полю вектор работы пошел именно по пути поиска диверсантов и спящих. И это получается
С активизацией действий Украины, скажем так, основной видимый публичному полю вектор работы пошел именно по пути поиска диверсантов и спящих. И это получается
Фото: mil.ru

По данным ведомства, в отношении задержанного следственным отделом УФСБ по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту приготовления к государственной измене в форме перехода на сторону противника ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ.

Ранее RostovGazeta писала о том, почему Киев держит прицел именно на Крымский мост и чем переправа так привлекает ВСУ.

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