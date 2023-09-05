«Ищут морально слабых»: политолог рассказал, как кубанцев вербуют спецслужбы Украины

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Мужчина инициировал контакт с вербовщиком из украинских специальных служб, чтобы вступить в ряды Вооруженных сил Украины. Гражданин России хотел принять участие в боевых действиях против российских войск. Подозреваемый задержан при попытке выезда на Украину. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
По словам политолога, подобные новости не в первый раз приходят и случаи перехода в ВСУ гражданами России фиксировались неоднократно. Эксперт отметил, что мы ещё не раз увидим новости о задержаниях, так как Украина активно вербует россиян.
«Проблема в том, что Украина ведет серьезную информационную войну и занимается вербовкой, массово пытаясь найти социально незащищенных, морально неустойчивых или финансово неблагополучных граждан. Мы видели это при попытках поджогов военкоматов и администраций. С активизацией действий Украины, скажем так, основной видимый публичному полю вектор работы пошел именно по пути поиска диверсантов и „спящих“. И это получается», — прокомментировал Андрей Гусий.
По данным ведомства, в отношении задержанного следственным отделом УФСБ по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту приготовления к государственной измене в форме перехода на сторону противника ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ.
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