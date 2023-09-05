«Ищут морально слабых»: политолог рассказал, как кубанцев вербуют спецслужбы Украины

«Проблема в том, что Украина ведет серьезную информационную войну и занимается вербовкой, массово пытаясь найти социально незащищенных, морально неустойчивых или финансово неблагополучных граждан. Мы видели это при попытках поджогов военкоматов и администраций. С активизацией действий Украины, скажем так, основной видимый публичному полю вектор работы пошел именно по пути поиска диверсантов и „спящих“. И это получается», — прокомментировал Андрей Гусий.