Машины доставали спасатели: показываем последствия ливня в ростове 5 сентября

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Напомним, из-за прошедшего во вторник, 5 сентября, дождя, подтопило несколько дорог, в том числе довольно сильно на улице Оганова. В результате в воде заглохли автомобили, которые теперь приходится вытаскивать, помощь оказывали, в том числе, спасатели.
Местные жители в соцсетях пишут, что подобное происходит постоянно и ничего не меняется.
«Это нормально для города миллионника? 21 век на дворе», — заявили горожане.
«Каждый раз одно и тоже», — пишут ростовчане.
«Никогда такого не было и вот опять», — сообщили местные жители. Некоторые удивились, что из-за обычного дождя произошел такой коллапс.
«Почему всегда в нашей области тонет Ростов?..», — интересуются горожане. Добавим, что сейчас Оганова перекрыта для проезда автомобилей.
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