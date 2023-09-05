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Posted Сегодня, 09:43

Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

«Ничего не меняется»: ростовчане высказались об очередных подтоплениях в городе

Машины доставали спасатели: показываем последствия ливня в ростове 5 сентября

5 сентября 2023, 09:43
Фото: rostovgazeta.ru
«Ничего не меняется»: ростовчане высказались об очередных подтоплениях в городе

Ростовчане назвали ненормальным постоянные подтопления в городе после дождей

В Ростове-на-Дону в очередной раз подтопило дороги после дождей, что сильно возмутило местных жителей, сообщили они в соцсети «ВКонтакте» в группе «Это Ростов».

Напомним, из-за прошедшего во вторник, 5 сентября, дождя, подтопило несколько дорог, в том числе довольно сильно на улице Оганова. В результате в воде заглохли автомобили, которые теперь приходится вытаскивать, помощь оказывали, в том числе, спасатели.

В результате в воде заглохли автомобили, которые теперь приходится вытаскивать.
Видео: ТГ канал Reegion 61

Местные жители в соцсетях пишут, что подобное происходит постоянно и ничего не меняется.

«Это нормально для города миллионника? 21 век на дворе», — заявили горожане.

«Каждый раз одно и тоже», — пишут ростовчане.

«Это нормально для города миллионника? 21 век на дворе», — заявили горожане.«Это нормально для города миллионника? 21 век на дворе», — заявили горожане.
«Это нормально для города миллионника? 21 век на дворе», — заявили горожане.
Фото: rostovgazeta.ru
Улицу Оганова затопило в Ростове-на-Дону во время дождя 5 сентября
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«Никогда такого не было и вот опять», — сообщили местные жители. Некоторые удивились, что из-за обычного дождя произошел такой коллапс.

«Почему всегда в нашей области тонет Ростов?..», — интересуются горожане. Добавим, что сейчас Оганова перекрыта для проезда автомобилей.

«Почему всегда в нашей области тонет Ростов?..», — интересуются горожане.
Видео: rostovgazeta.ru

Читайте также о том, как дети в Ростове добираются в школу по колено в воде по затопленной улице после дождя.

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