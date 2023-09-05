Машины доставали спасатели: показываем последствия ливня в ростове 5 сентября

Напомним, из-за прошедшего во вторник, 5 сентября, дождя, подтопило несколько дорог, в том числе довольно сильно на улице Оганова. В результате в воде заглохли автомобили, которые теперь приходится вытаскивать, помощь оказывали, в том числе, спасатели.