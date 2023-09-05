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Updated Сегодня, 15:16

На предприятии в Ростовской области нашли 3,5 тонны потенциально опасной рыбы

На предприятии в Ростовской области нашли 3,5 тонны потенциально опасной рыбы

5 сентября 2023, 15:14
Фото: 1MI
На предприятии в Ростовской области нашли 3,5 тонны потенциально опасной рыбы
В Ростовской области на предприятии ООО «Новоселовка» нашли 3,5 тонны подозрительной рыбы, подробностями поделились в пресс-службе донского управления Россельхознадзора.

Инспекторы надзорного органа в ходе мониторинга системы «Меркурий» обнаружили нарушение законодательства в сфере ветеринарии, допущенные предприятием ООО «Новоселовка», которое работает на территории Ростовской области.

Так уполномоченное лицо с помощью инвентаризации добавил 3,5 тонны подозрительной рыбной продукции без информации о входящих ветеринарных сопроводительных документах (эВСД).

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Это не дает проследить происхождение продукции и создает условия для выпуска на рынок некачественной и опасной продукции.

Сейчас компании направили предупреждение, а информация об инциденте направилась в правоохранительные органы.

Ранее стало известно, как отразились обильные дожди на количестве рыбы в реке Дон.

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