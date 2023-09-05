На предприятии в Ростовской области нашли 3,5 тонны потенциально опасной рыбы

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
Инспекторы надзорного органа в ходе мониторинга системы «Меркурий» обнаружили нарушение законодательства в сфере ветеринарии, допущенные предприятием ООО «Новоселовка», которое работает на территории Ростовской области.
Так уполномоченное лицо с помощью инвентаризации добавил 3,5 тонны подозрительной рыбной продукции без информации о входящих ветеринарных сопроводительных документах (эВСД).
Это не дает проследить происхождение продукции и создает условия для выпуска на рынок некачественной и опасной продукции.
Сейчас компании направили предупреждение, а информация об инциденте направилась в правоохранительные органы.
Ранее стало известно, как отразились обильные дожди на количестве рыбы в реке Дон.