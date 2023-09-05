Обилие осадков в Ростовской области не повлияло на количество рыбы в реке Дон

Эксперт объяснил, что на отдельных видах рыб заметно отражается колебание уровня воды и даже направление ветра с другими факторами, однако значительная часть молоди рыбы предпочитает мелководье, а потому повышение уровня воды не оказывает на их жизнь значительного влияния.