Обилие осадков в Ростовской области не повлияло на количество рыбы в реке Дон

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Ученые рассказали, что в этом году Дон полон воды из-за дождей, однако даже полноводность реки не отразилась на количестве молоди рыбы.
«Весна была дождливой, но холодной, а разливы реки[прим. редакции — относительно длительное и значительное увеличение водности рек] недостаточными», — рассказал главный специалист АзНИИРХ Дмитрий Вехов.
Эксперт объяснил, что на отдельных видах рыб заметно отражается колебание уровня воды и даже направление ветра с другими факторами, однако значительная часть молоди рыбы предпочитает мелководье, а потому повышение уровня воды не оказывает на их жизнь значительного влияния.
Рыбы придерживаются определенных участков, а потому ученым приходится создавать станции для сбора информации о численности и составе рыб на всем протяжении реки Дон по ее берегам. Эти исследования необходимы для вычисления квот для промыслового рыболовства.
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