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Обилие осадков в Ростовской области не повлияло на количество рыбы в реке Дон

Обилие осадков в Ростовской области не повлияло на количество рыбы в реке Дон

5 сентября 2023, 12:50
Фото: uprvetro.donland.ru
Обилие осадков в Ростовской области не повлияло на количество рыбы в реке Дон
В Ростовской области обильные осадки, которые фиксировали весной и летом 2023 года, не оказали существенного влияние на количество рыбы в реке Дон, об этом сообщили специалисты АзНИИРХ.

Ученые рассказали, что в этом году Дон полон воды из-за дождей, однако даже полноводность реки не отразилась на количестве молоди рыбы.

«Весна была дождливой, но холодной, а разливы реки[прим. редакции — относительно длительное и значительное увеличение водности рек] недостаточными», — рассказал главный специалист АзНИИРХ Дмитрий Вехов.

Эксперт объяснил, что на отдельных видах рыб заметно отражается колебание уровня воды и даже направление ветра с другими факторами, однако значительная часть молоди рыбы предпочитает мелководье, а потому повышение уровня воды не оказывает на их жизнь значительного влияния.

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Эксперт объяснил, что на отдельных видах рыб заметно отражается колебание уровня воды и даже направление ветра с другими факторамиЭксперт объяснил, что на отдельных видах рыб заметно отражается колебание уровня воды и даже направление ветра с другими факторами
Эксперт объяснил, что на отдельных видах рыб заметно отражается колебание уровня воды и даже направление ветра с другими факторами
Фото: azniirkh.vniro.ru

Рыбы придерживаются определенных участков, а потому ученым приходится создавать станции для сбора информации о численности и составе рыб на всем протяжении реки Дон по ее берегам. Эти исследования необходимы для вычисления квот для промыслового рыболовства.

Ранее эколог рассказал, почему Ростовская область может остаться без прудовой рыбы.

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