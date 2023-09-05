«Опасный укус»: как не заразиться лихорадкой Западного Нила от комара в Ростове

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Напомним, что к 1 сентября 2023 года лихорадкой Западного Нила заболели 16 жителей Ростовской области. Половина зараженных оказались ростовчане. Также, по три заболевших пациента выявлено в Волгодонске и Аксайском районе. По одному зараженному — в Цимлянском и Багаевском районах.
В одной из поликлиник Ростова, корреспонденту RostovGazeta рассказали, что заразиться лихорадкой Западной Нила можно через укус комара. А комар, в свою очередь, получает инфицирование от перелетных птиц. Они прилетают с территорий юго-восточной Азии и Африки для того, чтобы в благоприятных условиях донского края вывести потомство.
«Из-за частых дождей летом в Ростовской области появилось множество комаров, которые тоже стимулируют передачу этого заболевания», — отмечает врач терапевт, не пожелавший публиковать свое имя.
Медики рассказывают, что лихорадка Западного Нила — опасное заболевание. В мире от него умирает каждый пятый-шестой заболевший. Перелетные птицы с большим количеством вируса, тоже погибают от него.
«В Ростовской области смертельных случаев от этого заболевания я не знаю», — подчеркивает доктор.
По словам медиков, у 80% зараженных заболевание может протекать бессимптомно. В зоне риска оказываются люди со слабым иммунитетом и рядом хронических патологий.
Заболевание, которое проявляется клиникой и жалобами пациентов, протекает в двух видах. Гриппоподобный, с высокой температурой и головной болью и с поражением центральной нервной системы (ЦНМ). Именно последний вид считается наиболее опасным. При нем ЦНС может поражаться по типу менингита, сердечно-сосудистая система по типу миокардита. Может развиться и пневмония. Однако врачи предупреждают, что это будут не вирусные патологии, а вторичные осложнения болезни.
«При подозрении на лихорадку Западного Нила у нас 100% госпитализация. Некоторые люди проводят в реанимации несколько дней. До тех пор, пока их состояние не стабилизируется», — отмечает врач.
Медики уверены, что заразиться лихорадкой Западного Нила в крупном городе очень сложно.
«В основном комары, инфицированные после укуса перелетной птицы, живут за городом. Трудно представить, что они способны долететь в крупные города», — делятся мнением доктора.
По словам собеседников, в основном, заражению могут подвергаться рыболовы, охотники, желающие отдохнуть на дикой природе. А также жители тех мест, где находится большое количество перелетных птиц и комаров.
«Хотя в моей практике был случай, когда лихорадкой Западного Нила заразилась горожанка. Ее муж, будучи охотником, принес домой добычу — перелетную птицу. Среди перьев оказались комары. Комар укусил жену и передал ей вирус. Женщина в тяжелой форме перенесла болезнь», — делится информацией доктор.
Многие считают, что укус комара не особо опасен. Подумаешь, прыщик почешется один день и пройдет. Однако доктора предупреждают, что это совсем не так. По словам медиков, укус комара — это всегда плохо. И не только из-за опасности заразиться лихорадкой Западного Нила.
«Через укус комара можно получить и другую бактериальную инфекцию», — подчеркивают врачи.
Доктора настоятельно рекомендуют в местах массового появления комаров обязательно использовать закрывающую участки тела одежду, накомарники и препараты, отпугивающие насекомых. То же самое касается и помещений — мест отдыха на природе. Их необходимо предварительно обрабатывать от комаров.
Медики подчеркивают, что высокая температура — под 40 градусов после отдыха на природе, должна насторожить человека.
«А если при этом есть сильнейшая, до потери сознания, головная боль, возможно — рвота на ее фоне, не приносящая облегчения, и иногда возможна сыпь — это повод незамедлительного обращения к врачу. Необходимо вызвать бригаду скорой помощи, которая госпитализирует заболевшего в ЦГБ, где успешно лечат инфекционные заболевания», — подчеркивает врач.
В целом, доктора не видят ничего экстраординарного в том, что в Ростовской области лихорадкой Западной Нила заболели 16 человек.
«Для пятимиллионного региона количество заразившихся не особо велико. В прежние годы обычно было не более десяти человек. Но в этом году погодные условия привели к увеличению комаров, поэтому заболевших оказалось немного больше», — резюмирует доктор.
Ранее RostovGazeta сообщала, как жителю Ростовской области с температурой под 40, отказали в приезде скорой помощи.