«Опасный укус»: как не заразиться лихорадкой Западного Нила от комара в Ростове

Заболевание, которое проявляется клиникой и жалобами пациентов, протекает в двух видах. Гриппоподобный, с высокой температурой и головной болью и с поражением центральной нервной системы (ЦНМ). Именно последний вид считается наиболее опасным. При нем ЦНС может поражаться по типу менингита, сердечно-сосудистая система по типу миокардита. Может развиться и пневмония. Однако врачи предупреждают, что это будут не вирусные патологии, а вторичные осложнения болезни.