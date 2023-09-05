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Под Новочеркасском из-за ДТП с фурой парализовало движение на трассе М-4 «Дон»

Под Новочеркасском из-за ДТП с фурой парализовало движение на трассе М-4 «Дон»

5 сентября 2023, 13:44
Фото: ГИБДД
Под Новочеркасском из-за ДТП с фурой парализовало движение на трассе М-4 «Дон»
На трассе М-4 «Дон» пробки и заторы, возникшие из-за ДТП, парализовали движение транспорта рядом с Новочеркасском, сведения об этом появились в «Яндекс Картах».

Во вторник, 5 сентября, на сервисе «Яндекс.Карты» появились сообщения о затруднении движения в районе Новочеркасска.

Фото: Яндекс Карты

Так для проезда по трассе от 1035-го до 1024-го километра М-4 «Дон» в северном направлении автомобилистам придется потратить 36 минут, хотя расстояние составляет всего 11 километров. На развязке рядом с аэропортом Платов ситуация еще хуже — от него до 1024-го километра образовалась пробка протяженностью 6,2 километра, на то, чтобы проехать участок, придется стоять в заторе около 25 минут.

Пробка длиной 25 км появилась в районе аэропорта Платов под Ростовом из-за аварий
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Причиной этого стало ДТП на 1020-м километре М-4 «Дон» с участием фуры. По данным ГИБДД, авария произошла еще в 10.00 мск, тогда водитель фуры не выдержал боковой интервал и столкнулся с автомобилем Nissan, после чего «улетел» в барьерное ограждение, перекрыв полосу.

Ранее два человека погибли в ДТП с участием поезда.

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