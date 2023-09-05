Под Новочеркасском из-за ДТП с фурой парализовало движение на трассе М-4 «Дон»

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Published Сегодня, 13:44
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Во вторник, 5 сентября, на сервисе «Яндекс.Карты» появились сообщения о затруднении движения в районе Новочеркасска.
Так для проезда по трассе от 1035-го до 1024-го километра М-4 «Дон» в северном направлении автомобилистам придется потратить 36 минут, хотя расстояние составляет всего 11 километров. На развязке рядом с аэропортом Платов ситуация еще хуже — от него до 1024-го километра образовалась пробка протяженностью 6,2 километра, на то, чтобы проехать участок, придется стоять в заторе около 25 минут.
Причиной этого стало ДТП на 1020-м километре М-4 «Дон» с участием фуры. По данным ГИБДД, авария произошла еще в 10.00 мск, тогда водитель фуры не выдержал боковой интервал и столкнулся с автомобилем Nissan, после чего «улетел» в барьерное ограждение, перекрыв полосу.
Ранее два человека погибли в ДТП с участием поезда.