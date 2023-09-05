Приговор экс-начальнику отдела ГИБДД Новочеркасска за взятки оставили без изменения

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
Напомним, экс-глава отдела ГИБДД по городу Новочеркасск Евгений Ганзенко подозревался в получении взяток от своих подчиненных за покровительство по службе.
В итоге суд признал его виновным и приговорил к штрафу и лишению свободы, Ганзенко предпринял попытку обжаловать решение суда, но только увеличил себе срок более чем в два раза — ему придется провести в колонии девять лет и два месяца.
Осужденный Евгений Ганзенко запросил пересмотреть приговор еще один раз, однако потерпел неудачу. По данным портала «Ъ-Юг», ему отказали в пересмотре приговора, оставив решение в силе. Сообщается, что мужчина так и не признал вину, продолжая настаивать на том, что деньги шли на хознужды отдела.