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Published Сегодня, 16:02

Modified Сегодня, 16:04

Updated Сегодня, 16:04

Приговор экс-начальнику отдела ГИБДД Новочеркасска за взятки оставили без изменения

Приговор экс-начальнику отдела ГИБДД Новочеркасска за взятки оставили без изменения

5 сентября 2023, 16:02
Фото: 1MI
Приговор экс-начальнику отдела ГИБДД Новочеркасска за взятки оставили без изменения
Ростовский областной суд не стал отменять приговор бывшему начальнику отдела ГИБДД Новочеркасска Евгению Ганзенко, подробностями поделились донские СМИ.

Напомним, экс-глава отдела ГИБДД по городу Новочеркасск Евгений Ганзенко подозревался в получении взяток от своих подчиненных за покровительство по службе.

В итоге суд признал его виновным и приговорил к штрафу и лишению свободы, Ганзенко предпринял попытку обжаловать решение суда, но только увеличил себе срок более чем в два раза — ему придется провести в колонии девять лет и два месяца.

Ростовский облсуд пересмотрит дело о взятках экс-начальника ГИБДД Новочеркасска
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Осужденный Евгений Ганзенко запросил пересмотреть приговор еще один раз, однако потерпел неудачу. По данным портала «Ъ-Юг», ему отказали в пересмотре приговора, оставив решение в силе. Сообщается, что мужчина так и не признал вину, продолжая настаивать на том, что деньги шли на хознужды отдела.

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