Пробка длиной 25 км появилась в районе аэропорта Платов под Ростовом из-за аварий

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Длина затора составляет около 25 километров, сильнее всего затруднено движение в сторону Шахт. Однако и в обратном направлении есть транспортные проблемы.
Добавим, что речь идет об участке, который расположен недалеко от аэропорта Платов. На карте стоят значки, означающие, что здесь произошли две автоаварии.
Telegram-каналы пишут, что на этой дороге развернуло грузовик, что создало помехи для движения. О пострадавших информации не поступало.
В результате потоки автомобилей практически не едут, но в дальнейшем дороги свободны.
Ранее пять курортных поездов задержали в Ростовской области из-за смертельного ДТП. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.