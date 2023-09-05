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Пробка длиной 25 км появилась в районе аэропорта Платов под Ростовом из-за аварий

Пробка длиной 25 км появилась в районе аэропорта Платов под Ростовом из-за аварий

5 сентября 2023, 11:19
Фото: 1MI
Пробка длиной 25 км появилась в районе аэропорта Платов под Ростовом из-за аварий
Между Ростовом-на-Дону и Шахтами появилась огромная пробка из-за произошедших на этом участке аварий, следует из данных онлайн-карт.

Длина затора составляет около 25 километров, сильнее всего затруднено движение в сторону Шахт. Однако и в обратном направлении есть транспортные проблемы.

Добавим, что речь идет об участке, который расположен недалеко от аэропорта Платов. На карте стоят значки, означающие, что здесь произошли две автоаварии.

Пять курортных поездов задержали в Ростовской области из-за смертельного ДТП
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Telegram-каналы пишут, что на этой дороге развернуло грузовик, что создало помехи для движения.
Видео: КВУ Шахты

Telegram-каналы пишут, что на этой дороге развернуло грузовик, что создало помехи для движения. О пострадавших информации не поступало.

В результате потоки автомобилей практически не едут, но в дальнейшем дороги свободны.

Ранее пять курортных поездов задержали в Ростовской области из-за смертельного ДТП. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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