Пять курортных поездов задержали в Ростовской области из-за смертельного ДТП

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
В ночь на пятницу поезд, который направлялся из Адлера в Минск, протаранил выехавший на переезд автомобиль. Машинист пытался затормозить, но тормозной путь оказался слишком большим.
Авария произошла на перегоне Высочино — Васильево-Петровская, в ней погибли водитель и пассажир автомобиля. Кроме того, это спровоцировало изменения в графике движения других составов.
На 2,5 часа задержался поезд Адлер — Минск, в пределах часа — поезда Ростов — Адлер, Адлер — Москва, Москва — Анапа, Новороссийск — Москва. Водителей попросили строго соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.
Ранее стало известно, что вдовам мужчин, погибших в ДТП с шестью жертвами под Ростовом, помогут деньгами.