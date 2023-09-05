rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:08

Published Сегодня, 08:08

Modified Сегодня, 08:10

Updated Сегодня, 08:10

Пять поездов задержали в Ростовской области из-за смерти двух человек

Пять курортных поездов задержали в Ростовской области из-за смертельного ДТП

5 сентября 2023, 08:08
Фото: МВД по РО
Пять поездов задержали в Ростовской области из-за смерти двух человек
В Ростовской области сбилось расписание у пяти поездов из-за аварии с двумя погибшими, сообщает СКЖД.

В ночь на пятницу поезд, который направлялся из Адлера в Минск, протаранил выехавший на переезд автомобиль. Машинист пытался затормозить, но тормозной путь оказался слишком большим.

Авария произошла на перегоне Высочино — Васильево-Петровская, в ней погибли водитель и пассажир автомобиля. Кроме того, это спровоцировало изменения в графике движения других составов.

Водитель застрял в машине после ДТП на Стачках в Ростове 4 сентября
Узнать подробнее

На 2,5 часа задержался поезд Адлер — Минск, в пределах часа — поезда Ростов — Адлер, Адлер — Москва, Москва — Анапа, Новороссийск — Москва. Водителей попросили строго соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.

Ранее стало известно, что вдовам мужчин, погибших в ДТП с шестью жертвами под Ростовом, помогут деньгами.

Читайте также:
Два человека погибли в аварии с участием поезда и машины в Ростовской областиПоезд насмерть сбил женщину в Ростовской областиПоезда задержали на полтора часа из-за рухнувшего на пути дрона в Таганроге
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погибшие#Москва#Авария#Переезд#Водитель#Последние новости Ростова на сегодня#Автомобиль#Анапа#Ростов#Адлер#Поезды#Пассажир#СКЖД#Новороссийск#Минск
Подпишитесь
«Вряд ли себя прощу»: что говорят женщины о проблеме абортов в Ростове
Сегодня, 06:02
Родным погибшего в Ростовской области контрактника пришлось искать его по моргам
Сегодня, 06:03
Гаражи по цене квартиры пытаются продать в Ростовской области
Сегодня, 03:36
Мать рассказала о состоянии расстрелянного из травмата в Батайске участника СВО
Сегодня, 04:40
Дохлые чайки, «розочки» и бесплатные зонты: зачем отдыхать на Павло-Очаковской косе
Сегодня, 05:46
Создала всемирно известный журнал «Elle»: Элен Гордон-Лазарева из Ростова-на-Дону
Сегодня, 05:51