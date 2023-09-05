Пять тысяч рублей можно получить по кредитной карте Банка ЗЕНИТ

По карте Банка ЗЕНИТ действуют два льготных периода до 120 дней без процентов на покупки, а также на снятие наличных и переводы. Дата начала беспроцентного периода считается 1-е число календарного месяца, в котором была совершена первая расходная операция. Также по кредитной карте предусмотрен кешбэк в размере до 7% за оплату в супермаркетах, ресторанах, кафе, такси и общественном транспорте. Доступны переводы, оплаты товаров и услуг по QR-коду через СБП.