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Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

Пять тысяч рублей можно получить по кредитной карте Банка ЗЕНИТ

Пять тысяч рублей можно получить по кредитной карте Банка ЗЕНИТ

5 сентября 2023, 12:23
Фото: Банк ЗЕНИТ
В Банке ЗЕНИТ стартовал «Марафон вау-кешбэка», в рамках которого клиенты могут получить 5 тысяч бонусных рублей.

Ими можно полностью компенсировать покупки и возвращать деньги на счет. Для участия необходимо оформить кредитную «Карту Привилегий» и совершать по ней операции в течение первых четырех месяцев. Выпуск и обслуживание карты — бесплатные.

Так, при тратах от 1 тыс. рублей в первый месяц Банк ЗЕНИТ выплатит 1 тыс. бонусных рублей. Для получения остальных 4 тыс. бонусных рублей по карте необходимо совершать покупки или переводы, или снимать наличные на общую сумму 50 тыс. рублей еще три месяца. При этом 1 бонусный рубль равняется 1 рублю.

По карте Банка ЗЕНИТ действуют два льготных периода до 120 дней без процентов на покупки, а также на снятие наличных и переводы. Дата начала беспроцентного периода считается 1-е число календарного месяца, в котором была совершена первая расходная операция. Также по кредитной карте предусмотрен кешбэк в размере до 7% за оплату в супермаркетах, ресторанах, кафе, такси и общественном транспорте. Доступны переводы, оплаты товаров и услуг по QR-коду через СБП.

Подробная информация размещена на сайте Банка ЗЕНИТ. Оформить карту можно как в офисах банка, в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн» или интернет-банке за один день.

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