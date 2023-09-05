Пять тысяч рублей можно получить по кредитной карте Банка ЗЕНИТ

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Ими можно полностью компенсировать покупки и возвращать деньги на счет. Для участия необходимо оформить кредитную «Карту Привилегий» и совершать по ней операции в течение первых четырех месяцев. Выпуск и обслуживание карты — бесплатные.
Так, при тратах от 1 тыс. рублей в первый месяц Банк ЗЕНИТ выплатит 1 тыс. бонусных рублей. Для получения остальных 4 тыс. бонусных рублей по карте необходимо совершать покупки или переводы, или снимать наличные на общую сумму 50 тыс. рублей еще три месяца. При этом 1 бонусный рубль равняется 1 рублю.
По карте Банка ЗЕНИТ действуют два льготных периода до 120 дней без процентов на покупки, а также на снятие наличных и переводы. Дата начала беспроцентного периода считается 1-е число календарного месяца, в котором была совершена первая расходная операция. Также по кредитной карте предусмотрен кешбэк в размере до 7% за оплату в супермаркетах, ресторанах, кафе, такси и общественном транспорте. Доступны переводы, оплаты товаров и услуг по QR-коду через СБП.
Подробная информация размещена на сайте Банка ЗЕНИТ. Оформить карту можно как в офисах банка, в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн» или интернет-банке за один день.