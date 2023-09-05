Родным погибшего в Ростовской области контрактника пришлось искать его по моргам

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
Источник рассказал изданию, что 48-летний мужчина из Свердловской области заключил контракт и попал в Ростовскую область. По информации издания, во время отдыха у истоков реки Деркул на него якобы напал патруль и избил.
Издание пишет, что пострадавшему сделали операцию, но через некоторое время ему стало хуже и он скончался. Говорится, что это случилось 24 августа.
«Родным пришлось искать его по моргам. Непонятно, почему о смерти военнослужащего сообщил близким сослуживец, которого также избили, а не командир», — говорится в публикации.
Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее в Ростовской области назвали подробности дела против стрелявшего в участника СВО. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.