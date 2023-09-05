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Родным погибшего в Ростовской области контрактника пришлось искать его по моргам

Родным погибшего в Ростовской области контрактника пришлось искать его по моргам

5 сентября 2023, 06:03
Фото: 1MI
Родным контрактника, который погиб в Миллеровском районе Ростовской области, пришлось искать его тело в нескольких моргах, пишет 161.ру.

Источник рассказал изданию, что 48-летний мужчина из Свердловской области заключил контракт и попал в Ростовскую область. По информации издания, во время отдыха у истоков реки Деркул на него якобы напал патруль и избил.

Издание пишет, что пострадавшему сделали операцию, но через некоторое время ему стало хуже и он скончался. Говорится, что это случилось 24 августа.

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«Родным пришлось искать его по моргам. Непонятно, почему о смерти военнослужащего сообщил близким сослуживец, которого также избили, а не командир», — говорится в публикации.

Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее в Ростовской области назвали подробности дела против стрелявшего в участника СВО. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Происшествие#Миллеровский район#Свердловская область#Контрактник#Морг
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