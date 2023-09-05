Ростовчане заявили об устроенной живодером виселице для кошки

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
Modified Сегодня, 05:56
Updated Сегодня, 05:56
Они рассказали, что во время прогулки по улице Вторая Грамши увидели убитое на дереве животное. Кто это мог сделать, на данный момент остается загадкой.
«Это уже не то, что шок, это просто безумие. Что творится с людьми? Конечно и раньше были живодеры и убийцы, но такого наплыва происшествий, как сейчас, точно не было», — заявили ростовчане.
В целом горожане высказали мнение, что этого человека нужно привлечь к ответственности. Другие предположили, что кошка могла неудачно упасть с дерева и зацепиться ошейником, что и привело к ее гибели.
До этого житель Новочеркасска рассказал, как его собаку на прогулке зверски расстрелял мужчина.