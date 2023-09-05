Ростовчанин погиб от инфаркта при восхождении на Столовую гору в Ингушетии

Posted Сегодня, 17:43
Published Сегодня, 17:43
Modified Сегодня, 17:45
Updated Сегодня, 17:45
Во вторник, 5 сентября, интернет-газета «Ингушетия» со ссылкой на местное управление МЧС объявила о гибели пожилого туриста из Ростова-на-Дону во время восхождения на Столовую гору, высота которой составляет около трех километров над уровнем моря.
У 71-летнего мужчины случился инфаркт, он умер на месте, его тело пришлось эвакуировать сотрудникам ВПСО «Армхи».
«Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются», — сказано в сообщении.
Напомним, в Кубани нашли семью ростовчан, потерявшихся в горах.