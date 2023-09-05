rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:43

Published Сегодня, 17:43

Modified Сегодня, 17:45

Updated Сегодня, 17:45

Ростовчанин погиб от инфаркта при восхождении на Столовую гору в Ингушетии

Ростовчанин погиб от инфаркта при восхождении на Столовую гору в Ингушетии

5 сентября 2023, 17:43
Фото: mchs.gov.ru
Ростовчанин погиб от инфаркта при восхождении на Столовую гору в Ингушетии
Пожилого ростовчанина хватил инфаркт во время покорения горы в Республике Ингушетия, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Республики.

Во вторник, 5 сентября, интернет-газета «Ингушетия» со ссылкой на местное управление МЧС объявила о гибели пожилого туриста из Ростова-на-Дону во время восхождения на Столовую гору, высота которой составляет около трех километров над уровнем моря.

В горах Кубани без вести пропали отец и сын из Ростовской области
Узнать подробнее

У 71-летнего мужчины случился инфаркт, он умер на месте, его тело пришлось эвакуировать сотрудникам ВПСО «Армхи».

«Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются», — сказано в сообщении.

Напомним, в Кубани нашли семью ростовчан, потерявшихся в горах.

Читайте также:
Туристов заинтересовал маршрут из Ростова-на-Дону в Крым на «Метеоре»Туристам из Ростова не дали уехать в тур по «Золотому кольцу» 15 сентябряТуристы из Ростова отказываются уезжать из Крыма из-за украинских провокаций
#Происшествия#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Туризм#Здоровье#Надежда Пустяк#МЧС#Последние новости Ростова на сегодня#Гибель человека#18+#Республика Ингушетия
Подпишитесь
В Ростове отказались от салюта в День города, пока машины тонут под дождем
Сегодня, 14:42
Военком Ростовской области Егоров опроверг слухи о мобилизации 200 тысяч россиян
Сегодня, 15:43
Во время сильного ливня в Ростове-на-Дону затопило салон автобуса №10
Сегодня, 13:19
В многоэтажке с инвалидами в Белой Калитве отключили лифты на неопределенный срок
Сегодня, 13:19
Пиво, ЖКХ и миллиарды: за что судились компании Ростовской области в августе
Сегодня, 13:01
Жителя Батайска будут судить за попытку «отмазать» сына от уголовной ответственности
Сегодня, 12:24