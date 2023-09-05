Ростовский облсуд приговорил украинского агента к 12 годам колонии

Самого мужчину, по данным источника, заметили во время компьютерной игры в 2021 году, после чего СБУ привлекли его к сотрудничеству, а в прошлом году попросили собирать и передавать необходимую им информацию. Теперь в отношении мужчины возбудили дело о шпионаже.