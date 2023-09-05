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Ростовский облсуд приговорил украинского агента к 12 годам колонии

Ростовский облсуд приговорил украинского агента к 12 годам колонии

5 сентября 2023, 16:32
Фото: 1MI
Ростовский облсуд приговорил украинского агента к 12 годам колонии
В Ростове украинского наводчика HIMARS приговорили к 12 годам колонии строгого режима, об этом рассказали в РИА «Новости».

Во вторник, 5 сентября, изданию стало известно, что Ростовский облсуд приговорил к 12 годам колонии украинского агента Владислава Понамарева, который предоставлял военным указания для наводки HIMARS.

По предварительной информации, Понамарева задержали силовики в конце 2022 года на территории Ростовской области. Мужчину обвинили в том, что он давал целеуказания для расчета атак РСЗО HIMARS.

Самого мужчину, по данным источника, заметили во время компьютерной игры в 2021 году, после чего СБУ привлекли его к сотрудничеству, а в прошлом году попросили собирать и передавать необходимую им информацию. Теперь в отношении мужчины возбудили дело о шпионаже.

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По данным РИА, в прошлом осужденный даже пытался вступить в вооруженное формирование «Азов”[прим. редакции — по решению Верховного суда батальон признали террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена и карается законом], но там его кандидатуру отклонили, поскольку мужчина был уроженцем ДНР.

Обращаем внимание, эта информация пока не получила подтверждения в компетентных источниках, данные уточняются.

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