Ростовский перевозчик «Азимут» хочет отсудить 53 млн рублей у поставщика самолетов

Posted Сегодня, 17:25
Published Сегодня, 17:25
Modified Сегодня, 17:27
Updated Сегодня, 17:27
Московский Арбитражный суд в понедельник, 4 сентября, принял заявление от АО «АВИАКОМПАНИЯ АЗИМУТ». Ответчиком в деле будет выступать АО «ГТЛК» (Государственная транспортная лизинговая компания), в спектр ее бизнес-деятельности входит «Аренда и лизинг воздушных судов и авиационного оборудования».
Согласно материалам дела, исковые требования, которые предъявил авиаперевозчик ответчику, составляют почти 53,2 миллиона рублей. Однако предмет спора пока не уточняется, заявление только приняли на рассмотрение, а потому доступ к документу закрыт.
Ранее стало известно, что «Азимут» собирается построить ангары для обслуживания воздушных судов в аэропорте Платов.