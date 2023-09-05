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Ростовский перевозчик «Азимут» хочет отсудить 53 млн рублей у поставщика самолетов

Ростовский перевозчик «Азимут» хочет отсудить 53 млн рублей у поставщика самолетов

5 сентября 2023, 17:25
Фото: 1MI
Ростовский перевозчик «Азимут» хочет отсудить 53 млн рублей у поставщика самолетов
Ростовский авиаперевозчик «Азимут» подал в суд на лизинговую компанию, позволяющую приобрести самолеты или взять их в аренду, сведения об этом появились в картотеке Арбитражного суда Москвы.

Московский Арбитражный суд в понедельник, 4 сентября, принял заявление от АО «АВИАКОМПАНИЯ АЗИМУТ». Ответчиком в деле будет выступать АО «ГТЛК» (Государственная транспортная лизинговая компания), в спектр ее бизнес-деятельности входит «Аренда и лизинг воздушных судов и авиационного оборудования».

Самолет ростовского перевозчика «Азимут» не смог вылететь из аэропорта
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Согласно материалам дела, исковые требования, которые предъявил авиаперевозчик ответчику, составляют почти 53,2 миллиона рублей. Однако предмет спора пока не уточняется, заявление только приняли на рассмотрение, а потому доступ к документу закрыт.

Ранее стало известно, что «Азимут» собирается построить ангары для обслуживания воздушных судов в аэропорте Платов.

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