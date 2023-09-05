Штормовое предупреждение объявили в Ростове-на-Дону из-за ливней на 5 сентября

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Во вторник, 5 сентября, ожидаются ливни с грозой, градом и усилением ветра до 20 метров в секунду.
Ростовчан предупредили, что во время плохой погоды возрастает вероятность возникновения аварийных ситуаций. При сильном ветре могут происходить перехлесты проводов, обрывы линий электропередач, есть угроза падения деревьев, рекламных щитов.
При интенсивных осадках возможно подтопление участков территории города, а также подвальных помещений.
Местных жителей просят во время ливней не спускаться переходы. Лучше укрыться в зданиях, которые находятся выше возможного уровня подтопления.
Стоит держаться как можно дальше от легких построек, столбов, рекламных щитов и высоких деревьев.
Добавим, что в городе уже прошел дождь в ночь на вторник, из-за чего подтопило дороги.