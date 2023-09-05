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Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

Штормовое предупреждение объявили в Ростове-на-Дону из-за ливней на 5 сентября

Штормовое предупреждение объявили в Ростове-на-Дону из-за ливней на 5 сентября

5 сентября 2023, 11:25
Фото: 1MI
Штормовое предупреждение объявили в Ростове-на-Дону из-за ливней на 5 сентября
В Ростове-на-Дону действует штормовое предупреждение из-за прогноза ухудшения погоды, сообщили в городской администрации.

Во вторник, 5 сентября, ожидаются ливни с грозой, градом и усилением ветра до 20 метров в секунду.

Ростовчан предупредили, что во время плохой погоды возрастает вероятность возникновения аварийных ситуаций. При сильном ветре могут происходить перехлесты проводов, обрывы линий электропередач, есть угроза падения деревьев, рекламных щитов.

При интенсивных осадках возможно подтопление участков территории города, а также подвальных помещений.

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Местных жителей просят во время ливней не спускаться переходы. Лучше укрыться в зданиях, которые находятся выше возможного уровня подтопления.

Стоит держаться как можно дальше от легких построек, столбов, рекламных щитов и высоких деревьев.

Добавим, что в городе уже прошел дождь в ночь на вторник, из-за чего подтопило дороги.

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