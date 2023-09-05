Создала всемирно известный журнал «Elle»: Элен Гордон-Лазарева из Ростова-на-Дону

Элен Гордон получила хорошее образование. Вышла замуж в 19 лет за молодого ученого Поля Марка Жюля Жана Родница и вскоре родила дочь Мишель. Надо сказать, что Элен домохозяйкой не стала. Ее натура была творческой, можно даже сказать, беспокойной. Она устроилась работать в Музей человека. Это был филиал Парижского музея естествознания. Но не просто устроилась туда на работу, а отправилась с научной экспедицией в Африку. И в этой экспедиции начала писать путевые заметки. Затем она стала их публиковать в газетах. Но настоящий успех, на мой взгляд, к Элен пришел, когда она познакомилась с главным редактором популярной газеты Paris Soir («Вечерний Париж») Пьером Лазаревым (Лазарефф). Она стала публиковаться в этой газете, вела детскую рубрику под псевдонимом «Тетя Джульетт».