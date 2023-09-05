Создала всемирно известный журнал «Elle»: Элен Гордон-Лазарева из Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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Родилась она тоже в необычной семье. Ее отец Борис Гордон был известным предпринимателем, издателем. Вместе со своим братом Ноем он занимался в Ростове успешным бизнесом, как сегодня сказали бы. Братья Гордон также владели Донским акционерным обществом печатного и издательского дела, работали в Русско-Азиатском банке, издавали газету «Приазовский край». А еще они успешно занимались табачным бизнесом.
Гордоны были людьми предприимчивыми и умными. А потому, предчувствуя революционные события, сумели перевести свои капиталы за границу и покинуть Россию во время революционного лихолетья.
Поскольку отец Элен Гордон вывез свои капиталы и выгодно вложил их в европейские банки, семья за границей нужду не испытывала. Более того, в Париже Гордон даже издавал журнал «Иллюстрированная Россия» с литературными приложениями.
Элен Гордон получила хорошее образование. Вышла замуж в 19 лет за молодого ученого Поля Марка Жюля Жана Родница и вскоре родила дочь Мишель. Надо сказать, что Элен домохозяйкой не стала. Ее натура была творческой, можно даже сказать, беспокойной. Она устроилась работать в Музей человека. Это был филиал Парижского музея естествознания. Но не просто устроилась туда на работу, а отправилась с научной экспедицией в Африку. И в этой экспедиции начала писать путевые заметки. Затем она стала их публиковать в газетах. Но настоящий успех, на мой взгляд, к Элен пришел, когда она познакомилась с главным редактором популярной газеты Paris Soir («Вечерний Париж») Пьером Лазаревым (Лазарефф). Она стала публиковаться в этой газете, вела детскую рубрику под псевдонимом «Тетя Джульетт».
К этому времени она рассталась со своим мужем. И вскоре между Пьером Лазаревым и Элен возникли чувства. После бракосочетания они бежали в США, в Нью-Йорк.
Дело в том, что во время немецкой оккупации во Франции закрылись почти все газеты и, как известно, нацисты стали преследовать и уничтожать евреев. Потому супруги и бежали в Америку. Но и в Нью-Йорке Элен продолжала работать как журналист. Кстати, она прекрасно владела не только французским, но и английским языком.
В 1944 году Элен с супругом возвращаются во Францию. Пьер стал генеральным директором издательства, выпускавшего «Вечерний Париж». И вскоре становится крупнейшим медиамагнатом Европы. Он начинает издавать газету «Вечерняя Франция» («Франс Суар»), которая долгие годы была самым популярным изданием страны. Тиражи у газеты были просто фантастическими.
Надо сказать, что Пьер Лазарефф находил для своих изданий лучших авторов страны. Достаточно сказать, что в «Вечернем Париже» репортером был Антуан де Сент-Экзюпери, а для «Вечерней Франции» писали Жорж Сименон и Жан-Поль Сартр.
Вернувшись в Париж, Элен Гордон тоже не сидела без дела. Она решила издавать журнал о моде. Элен чувствовала потребность в этом, люди устали от войны и несчастий.
Элен Гордон придумывает такой журнал и называет его Elle («Она»). Элен считала, что надо писать серьезно о легкомысленном и легко о серьезном. Но главное − она чувствовала, чего хотят и ждут от издания женщины.
Элен, как и ее муж, приглашала в свой журнал самых лучших авторов. Например, тогда еще молодую Франсуазу Саган. Писала для журнала и классик французской словесности, первая женщина в Гонкуровской академии, Колетт.
Со временем журнал, который издавала Элен Гордон, стал популярен во многих странах мира, в том числе и в России.
Элен Гордон-Лазарефф со своим мужем Пьером прожили долгую и счастливую жизнь. Они были вместе тридцать лет и три года. Элен ушла из жизни в 1988 году. Ей было 78 лет. Пережила мужа на шестнадцать лет.
Детища Элен Гордон и Пьера Лазарефф пережили их надолго. France Soir («Вечерняя Франция») просуществовала до 2006 года, а у журнала Elle по-прежнему миллионы читательниц по всему миру.
В Ростове есть место, которое напоминает о семье Гордон. Это дача Гордон, которая располагается рядом с Ростовским зоопарком. Сейчас это жилой дом. Но мне думается, что на нем было бы неплохо установить мемориальную доску, чтобы ростовчане помнили об этой неординарной семье, которая подарила миру удивительную женщину Елену (Элен) Гордон-Лазарефф.
Георгий Багдыков