Стала известна личность стрелявшего по участнику СВО в Батайске

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Полицейским удалось найти и опросить свидетелей инцидента, изучить записи с видеокамер, а также провести другие оперативно-розыскные мероприятия. В результате установили личность 28-летнего человека, который стрелял по оппоненту.
«Полицейские устанавливают местонахождение подозреваемого в совершении преступления», — прокомментировали в управлении.
Ранее в полиции рассказали, что неизвестный 12 раз выстрелили в мужчину в парке в Батайске, после чего скрылся. СМИ писали, что пострадавший мог быть участником спецоперации.
Стало известно, что врачи достали пять пуль из раненого мужчины.