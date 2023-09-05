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Стала известна личность стрелявшего по участнику СВО в Батайске

Стала известна личность стрелявшего по участнику СВО в Батайске

5 сентября 2023, 12:10
Фото: 1MI
Стала известна личность стрелявшего по участнику СВО в Батайске
В Ростовской области установили личность человека, который открыл огонь по мужчине в Батайске, сообщили в региональном УМВД.

Полицейским удалось найти и опросить свидетелей инцидента, изучить записи с видеокамер, а также провести другие оперативно-розыскные мероприятия. В результате установили личность 28-летнего человека, который стрелял по оппоненту.

«Полицейские устанавливают местонахождение подозреваемого в совершении преступления», — прокомментировали в управлении.

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Ранее в полиции рассказали, что неизвестный 12 раз выстрелили в мужчину в парке в Батайске, после чего скрылся. СМИ писали, что пострадавший мог быть участником спецоперации.

Стало известно, что врачи достали пять пуль из раненого мужчины.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Батайск#Стрельба
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