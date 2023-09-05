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Стало известно об отмене салюта и концерта на День города в Ростове-на-Дону

Стало известно об отмене салюта и концерта на День города в Ростове-на-Дону

5 сентября 2023, 08:42
Фото: 1MI
Стало известно об отмене салюта и концерта на День города в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону в этом году не будет праздничного концерта и салюта на День города, сообщает 1Rnd.

Издание пишет, что отменили гала-концерт на Театральной площади и праздничный салют, который традиционно запускают в небо в этот праздник. Однако в программе оставили вечерний концерт в парке «Левобережной», где должны выступить местные коллективы.

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«Праздничные мероприятия пройдут в период с 15 по 17 сентября», — сказано в сообщении. Официальной информации об отмене концерта и салюта не было, она уточняется.

Ранее стало известно, что в Ростове бюджет на покупку украшений ко Дню города урезали в 10 раз. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#День города#Бюджет#Салют#Концерт#Украшения#Театральная площадь
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