Стало известно об отмене салюта и концерта на День города в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Издание пишет, что отменили гала-концерт на Театральной площади и праздничный салют, который традиционно запускают в небо в этот праздник. Однако в программе оставили вечерний концерт в парке «Левобережной», где должны выступить местные коллективы.
«Праздничные мероприятия пройдут в период с 15 по 17 сентября», — сказано в сообщении. Официальной информации об отмене концерта и салюта не было, она уточняется.
Ранее стало известно, что в Ростове бюджет на покупку украшений ко Дню города урезали в 10 раз. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.