rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:40

Published Сегодня, 04:40

Modified Сегодня, 06:06

Updated Сегодня, 06:06

Мать рассказала о состоянии расстрелянного из травмата в Батайске участника СВО

Мать рассказала о состоянии расстрелянного из травмата в Батайске участника СВО

5 сентября 2023, 04:40
Фото: 1MI
Участнику спецоперации, которого избили в Батайске, провели операцию, пишет РИА «Новости».

Напомним, что в парке из-за произошедшего конфликта один из посетителей 12 раз выстрелил из травматического оружия в мужчину. По информации издания, причиной стало участие последнего в спецоперации.

Позже губернатор заявил о возбужденном уголовном деле по факту случившегося. В целом эта ситуация вызвала широкий общественный резонанс.

Эксперт заявил, что делать с мигрантами, напавшими на участника СВО в Батайске
Узнать подробнее

Теперь издание поговорило с матерью пострадавшего, которая рассказала, что после случившегося он ездил в поликлинику, где ему оказали помощь. А далее вернулся домой, но утром пришлось вызвать скорую.

«Ему провели операцию и достали пять пуль», — рассказала родственница.

Она добавила, что ее сын два раза был в зоне спецоперации.

Читайте также:
Участник СВО рассказал, как в него стреляли в БатайскеВ Ростовской области установили личность одного из напавших на участника СВОСтали известны подробности нападения в Батайске на участника СВО
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Спецоперация#Батайск#Поликлиника#Скорая помощь#Уголовное дело#Пострадавший#Травматическое оружие
Подпишитесь
«Вряд ли себя прощу»: что говорят женщины о проблеме абортов в Ростове
Сегодня, 06:02
Родным погибшего в Ростовской области контрактника пришлось искать его по моргам
Сегодня, 06:03
Гаражи по цене квартиры пытаются продать в Ростовской области
Сегодня, 03:36
Дохлые чайки, «розочки» и бесплатные зонты: зачем отдыхать на Павло-Очаковской косе
Сегодня, 05:46
Создала всемирно известный журнал «Elle»: Элен Гордон-Лазарева из Ростова-на-Дону
Сегодня, 05:51