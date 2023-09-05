Мать рассказала о состоянии расстрелянного из травмата в Батайске участника СВО

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
Напомним, что в парке из-за произошедшего конфликта один из посетителей 12 раз выстрелил из травматического оружия в мужчину. По информации издания, причиной стало участие последнего в спецоперации.
Позже губернатор заявил о возбужденном уголовном деле по факту случившегося. В целом эта ситуация вызвала широкий общественный резонанс.
Теперь издание поговорило с матерью пострадавшего, которая рассказала, что после случившегося он ездил в поликлинику, где ему оказали помощь. А далее вернулся домой, но утром пришлось вызвать скорую.
«Ему провели операцию и достали пять пуль», — рассказала родственница.
Она добавила, что ее сын два раза был в зоне спецоперации.