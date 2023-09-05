Старт НРФ «Регионы» в Екатеринбурге назначен на 14 сентября

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Старт мероприятию будет дан стратегической сессией, на которой обсудят изменения в региональной рекламе, включая новые тренды и поведение потребителей и рекламодателей. Модерировать первую часть панельной дискуссии будет первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков, пишет tagilcity.ru.
Спикерами второй части сессии будут амбассадоры АКАР из разных регионов. Они поделятся собственным опытом развития рекламной индустрии на локальных рынках.
Отдельная сессия будет посвящена обсуждению поддержки крупными технологическими компаниями предпринимателей и самозанятых граждан, а также препятствиям, с которыми малый бизнес сталкивается в цифровой среде. На форуме будут обсуждаться также вопросы брендинга, применения искусственного интеллекта и других инноваций, контента, SMM-продвижения и PR-стратегий.
Всего запланировано более 30 отраслевых дискуссий, персональных выступлений экспертов федеральных и локальных агентств и брендов. В отдельном зале весь день будут рассказывать о наиболее интересных рекламных и PR-кейсах.
Закончится мероприятие награждением участников Первого регионального фестиваля рекламы.
Напомним: НРФ «Регионы» — проект Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Он направлен на развитие регионального рынка рекламы. Официальным партнером мероприятия выступает медиахолдинг 1MI.