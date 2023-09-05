Старт НРФ «Регионы» в Екатеринбурге назначен на 14 сентября

Отдельная сессия будет посвящена обсуждению поддержки крупными технологическими компаниями предпринимателей и самозанятых граждан, а также препятствиям, с которыми малый бизнес сталкивается в цифровой среде. На форуме будут обсуждаться также вопросы брендинга, применения искусственного интеллекта и других инноваций, контента, SMM-продвижения и PR-стратегий.