Тело погибшего в Ростовской области контрактника доставят на опознание

Издание уточнило, что речь идет о жителе Свердловской области, который подписал контракт с Минобороны, после чего его отправили в Миллеровский район. Источник сообщил 161.ру, что его избили, когда он отдыхал у истоков реки Деркул, после чего доставили в больницу и провели операцию. Говорится, что позже состояние мужчины ухудшилось и он скончался.