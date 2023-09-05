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Тело погибшего в Ростовской области контрактника доставят на опознание

Тело погибшего в Ростовской области контрактника доставят на опознание

5 сентября 2023, 05:13
Фото: 1MI
В Ростов-на-Дону отправят тело контрактника, который погиб в Миллеровском районе, сообщает издание E1.

Издание уточнило, что речь идет о жителе Свердловской области, который подписал контракт с Минобороны, после чего его отправили в Миллеровский район. Источник сообщил 161.ру, что его избили, когда он отдыхал у истоков реки Деркул, после чего доставили в больницу и провели операцию. Говорится, что позже состояние мужчины ухудшилось и он скончался.

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«В екатеринбургской части, откуда его призывали, нет информации о его смерти, хотя он скончался 24 августа. Теперь тело отвезут в Ростов для опознания, и потом только напишут справку о смерти и сообщат в воинскую часть», — рассказала изданию E1 сестра контрактника.

Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

До этого стали известны подробности нападения в Батайске на участника СВО.

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