«Вряд ли себя прощу»: что говорят женщины о проблеме абортов в Ростове

Однако наша собеседница в медицинском учреждении столкнулась с давлением со стороны врача. «Сначала пошла в обычную больницу. Там гинеколог стала давить на жалость и чувства, говорить, что, вот, а вдруг потом не забеременею, что буду жалеть. Я отказалась выслушивать ее доводы. Тогда она сказала, что я должна искать другого врача, а сама она на „детоубийство“ не пойдет. В итоге пошла в частную клинику, заплатила 15 тысяч рублей, но зато проблема решилась быстро, без лишних вопросов и упреков. Вины не чувствую. Чувствовала бы, если бы ребенок родился нежеланным у не самых обеспеченных и морально устойчивых родителей», — заключает Анастасия.