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Published Сегодня, 06:02

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«У меня не оставалось выбора»: что говорят женщины о проблеме абортов в Ростове

«Вряд ли себя прощу»: что говорят женщины о проблеме абортов в Ростове

5 сентября 2023, 06:02
Фото: uyanala/freepik.com / коррекция rostovgazeta.ru
«У меня не оставалось выбора»: что говорят женщины о проблеме абортов в Ростове

Жительницы Ростова рассказали о проблемах, с которыми столкнулись из-за аборта

Проблема права на аборт остается важной как во всем мире, так и в нашем регионе. Жительницы Ростова рассказали корреспонденту RostovGazeta, почему решились на процедуру и с какими трудностями столкнулись.

Проблема аборта имеет в России давнюю историю. В 1920 году страна стала первой в мире, где процедуру прерывания беременности декриминализовали. Затем, в 1936 году, аборты снова запретили, обосновывая это неблагоприятной демографической ситуацией. Прервать нежелательную беременность можно было только по медицинским показаниям. После 1955 года аборты снова декриминализовали и даже увеличили допустимый срок для прерывания беременности. Сейчас процедура в современной России является абсолютно легальной и, более того, входит в систему ОМС.

Вместе с тем, женщины часто сталкиваются с бюрократическими сложностями, когда решаются пойти на аборт. Консервативная часть общества и духовенство также настаивают, что прервать беременность можно только в исключительных случаях — например, когда плод угрожает здоровью матери. Корреспондент RostovGazeta пообщалась с женщинами, решившимися на аборт, а также с гинекологами и представителями движения «За жизнь!», чтобы узнать мнение каждой из сторон.

Консервативная часть общества и духовенство также настаивают, что прервать беременность можно только в исключительных случаях — например, когда плод угрожает здоровью матери. Консервативная часть общества и духовенство также настаивают, что прервать беременность можно только в исключительных случаях — например, когда плод угрожает здоровью матери.
Консервативная часть общества и духовенство также настаивают, что прервать беременность можно только в исключительных случаях — например, когда плод угрожает здоровью матери.
Фото: 1MI
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Что говорит статистика

Согласно официальной статистике правительства Ростовской области, в прошлом году беременность в регионе решили прервать 2 046 женщин. В сравнении с 2021 годом показатель снизился почти в два раза — на 58, 6%. Более того, власти настаивают, что с каждым годом все меньше женщин делают аборты. Показатель соотношения количества абортов на 100 родов в Ростовской области ниже, чем в среднем по ЮФО или России.

В прошлом году в Центрах медикосоциальной поддержки беременных удалось отговорить от аборта 1,1 тысячи женщин.

Официальные статистические данные говорят, что чаще всего искусственно прерывают беременность женщины в возрасте 30 лет, проживающие в сельской местности, уже имеющие несколько детей и испытывающие финансовые трудности. Процедуру они делают на сроке более семи недель. В 53% случаев на аборт женщины шли из-за финансовых проблем, еще в 20% случаев причиной становились жилищные условия.

В этом году в Ростовской области 1275 женщин обратились медучреждения с намерением прервать беременность. Однако врачи убедили 385 из них были отказаться от аборта.

Также стоит отметить, что лишь 5% абортов в Ростовской области проводятся по медицинским показаниям. Оставшиеся 95% осуществляются по желанию женщины.

Также стоит отметить, что лишь 5% абортов в Ростовской области проводятся по медицинским показаниям. Оставшиеся 95% осуществляются по желанию женщины.Также стоит отметить, что лишь 5% абортов в Ростовской области проводятся по медицинским показаниям. Оставшиеся 95% осуществляются по желанию женщины.
Также стоит отметить, что лишь 5% абортов в Ростовской области проводятся по медицинским показаниям. Оставшиеся 95% осуществляются по желанию женщины.
Фото: serhiibobyk/freepik.com
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«Так было нужно, хотя навряд ли себя прощу»

Ростовской модели Наталье (имя изменено — прим. ред) 23 года. Аборт она делала два раза: в 19 лет и 22 года. «Честно говоря, в моей жизни было много всего тогда: от бесконечных тусовок до наркотиков. Первая беременность была случайной, как это часто бывает, просто со знакомым на вечеринке выпили лишнего, а о контрацепции не позаботились. Во второй раз забеременела от уже бывшего парня. Причина та же — отсутствие презервативов, потом таблетки экстренные тоже не пила», — рассказывает девушка.

В обоих случаях прервать беременность Наталья решила сразу по нескольким причинам: карьера модели, неустойчивое финансовое положение и ментальные проблемы. «Так было нужно, хотя навряд ли себя прощу. Я жила отвратительную, низкую жизнь. Сейчас я борюсь с зависимостью и занимаюсь с психотерапевтом. Какой бы мамой я могла тогда стать? И какого ребенка родить? У меня не оставалось выбора. Когда-нибудь я надеюсь осознать материнство, стать примерной и заботливой мамой. Врач сказал, что аборты на мою репродуктивную систему влияния не оказали. Однако сейчас у меня другие приоритеты», — добавляет ростовчанка.

Во второй раз забеременела от уже бывшего парня. Причина та же — отсутствие презервативовВо второй раз забеременела от уже бывшего парня. Причина та же — отсутствие презервативов
Во второй раз забеременела от уже бывшего парня. Причина та же — отсутствие презервативов
Фото: 1MI
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«Какое право она имеет решать за меня?»

Анастасии — 29 лет, она работает в Ростове преподавателем иностранных языков. Девушка два года назад также решилась на аборт. Причиной нежелательной беременности также стало беспечное отношение к контрацепции. «Грубо говоря, нас с парнем подвел презерватив. Пить таблетку экстренной контрацепции я не стала, потому что боялась сбить [менструальный] цикл. В итоге забеременела и сразу пошла к врачу. Мы с молодым человеком не готовы стать родителями ни морально, ни материально», — говорит Анастасия.

Россия является одной из самых либеральных стран мира в отношении абортов. Процедура покрывается ОМС и бюджета. Право женщины самой решать вопрос о материнстве закреплено федеральными законами.

Однако наша собеседница в медицинском учреждении столкнулась с давлением со стороны врача. «Сначала пошла в обычную больницу. Там гинеколог стала давить на жалость и чувства, говорить, что, вот, а вдруг потом не забеременею, что буду жалеть. Я отказалась выслушивать ее доводы. Тогда она сказала, что я должна искать другого врача, а сама она на „детоубийство“ не пойдет. В итоге пошла в частную клинику, заплатила 15 тысяч рублей, но зато проблема решилась быстро, без лишних вопросов и упреков. Вины не чувствую. Чувствовала бы, если бы ребенок родился нежеланным у не самых обеспеченных и морально устойчивых родителей», — заключает Анастасия.

Грубо говоря, нас с парнем подвел презервативГрубо говоря, нас с парнем подвел презерватив
Грубо говоря, нас с парнем подвел презерватив
Фото: 1MI
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«Прерванный половой акт — пассивное планирование беременности»

Федеральный закон позволяет врачу отказаться выполнять аборт, если это идет вразрез с его личными убеждениями. Исключение составят только те случаи, когда прервать беременность требуют медицинские показания или замена врача невозможна.

Большинство гинекологов, согласившихся побеседовать с корреспондентом RostovGazeta, заявили, что прерыванием беременности не занимаются. Ростовский гинеколог Мунира Акбаева говорит, что чаще всего к аборту прибегают пациентки до 25 лет, либо женщины после 40 лет. Причины для прерывания беременности у всех разные, например, желание получить образование или построить карьеру.

«Это девочки, которые, к сожалению, на приеме у гинеколога не обсуждали с врачом, что прерванный половой акт, а также календарный метод — ненадежные методы контрацепции. Мы, например, этот момент всегда обговариваем с пациентом. Я всегда задаю вопрос: „Представим, что вы предохраняетесь прерванным половым актом, и вдруг беременность, как вы настроены на этот счет?“. Если пациентка говорит, что сейчас ей не до беременности, тогда я показываю сравнительную таблицу методов контрацепции, чтобы пациентка понимала, что прерванный половой акт — больше пассивное планирование беременности», — говорит специалист.

Акбаева добавляет, что большинство пациенток хотят сделать аборт, как можно скорее. Однако перед этим ей предстоит пройти консультацию психолога, а также сдать анализы, пройти осмотр и сделать УЗИ, чтобы исключить противопоказания к аборту.

Однако перед этим ей предстоит пройти консультацию психолога, а также сдать анализы, пройти осмотр и сделать УЗИ, чтобы исключить противопоказания к аборту.Однако перед этим ей предстоит пройти консультацию психолога, а также сдать анализы, пройти осмотр и сделать УЗИ, чтобы исключить противопоказания к аборту.
Однако перед этим ей предстоит пройти консультацию психолога, а также сдать анализы, пройти осмотр и сделать УЗИ, чтобы исключить противопоказания к аборту.
Фото: 1MI
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«Хотят лечь и проснуться небеременными»

Однозначного ответа о безопасности прерывания беременности у специалистов нет. Все зависит от срока, на котором делался аборт, и метода его выполнения. Мунира Акбаева самым относительно безопасным назвала медикаментозный способ прерывания беременности, он практически не несет за собой негативных последствий для здоровья женщины.

«Как правило, пациентки не хотят ждать и „ходить с беременностью еще несколько дней“, а хотят лечь и проснуться „небеременными“. В таком случае делают вакуумную аспирацию. Еще иногда применяется кюретаж — выскабливание полости матки. Этот метод желательно, конечно, никогда не применять. От него могут быть выраженные осложнения, например, бесплодие», — заключает доктор.

Однозначного мнения в вопросе отмены абортов у Муниры Борисовны нет. «Если на официальном уровне будет введен запрет на прерывание беременности, то в конечном итоге мы получим увеличение криминальных абортов, что приведет и к увеличению материнской смертности. В данном вопросе первоочередная задача гинеколога состоит в информировании о методах контрацепции, а не в том, чтобы говорить „аборты это плохо, и женщины не должны это делать“», — заключает врач.

Если на официальном уровне будет введен запрет на прерывание беременности, то в конечном итоге мы получим увеличение криминальных абортов, что приведет и к увеличению материнской смертности.Если на официальном уровне будет введен запрет на прерывание беременности, то в конечном итоге мы получим увеличение криминальных абортов, что приведет и к увеличению материнской смертности.
Если на официальном уровне будет введен запрет на прерывание беременности, то в конечном итоге мы получим увеличение криминальных абортов, что приведет и к увеличению материнской смертности.
Фото: 1MI
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«Когда человек выбирает жизнь, Господь ему помогает»

В Ростовской области запрет абортов отстаивают члены общероссийского движения «За жизнь!», ряд представителей духовенства и некоторые депутаты. Куратор ростовского отделения «За жизнь!», волонтер пролайф движения Елена Юровникова рассказала корреспонденту RostovGazeta, что основные пути трансляции мнения противников абортов — социальная реклама и информационные стенды. В установке последних им, кстати, помогает Минздрав Ростовской области.

Также к пролайф активистам часто обращаются сами беременные женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Им волонтеры помогают оформить пособия, найти подходящую работу или няню, которая сможет сидеть с ребенком.

Например, однажды помощь у активистов попросила местная жительница, уже имевшая ребенка. Помимо него, у нее была ипотека, работа и муж, отбывающий наказание в виде общественных работ. Беременность для женщины оказалась проблемой. К тому же ее родители заявили, что с трудом помогают ей заботиться об одном ребенке, а потому рассчитывать на их помощь со вторым она не может. Тогда ростовские пролайф активисты нашли для нее няню, которая брала за услуги деньги, приемлемые для семьи. Благодаря этому ребенок все-таки появился на свет.

«Когда человек выбирает жизнь, когда человек выбирает правду, Господь ему помогает», — полагает Елена Юровникова.

Когда человек выбирает жизнь, когда человек выбирает правду, Господь ему помогаетКогда человек выбирает жизнь, когда человек выбирает правду, Господь ему помогает
Когда человек выбирает жизнь, когда человек выбирает правду, Господь ему помогает
Фото: 1MI
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«Это нужно принимать, как большое счастье»

Позиция Юровниковой не отличается от мнения большинства активистов движения против абортов: жизнь ребенка начинается сразу же после зачатия, а потому прерывание беременности сродни убийству.

«Не каждому человеку посылается ребенок. Если вам послано быть матерью, это нужно принимать, как большое счастье и большой подарок», — говорит Елена. Активист добавляет, что большое количество детей, по ее мнению, не ограничивает женщину в самореализации, к тому же новорожденный может стать будущим гением или хотя бы поможет родителям в старости.

Также Юровникова утверждает, что большинство разрешений на аборт, обусловленных медицинскими показаниями, якобы не имеют по собой основания. А потому активисты помогают женщинам найти других врачей, которые перепроверяют диагнозы и, как правило, дают разрешение на роды. «Даже в случае, когда диагноз ребенка не совместим с жизнью, нужно дать женщине родить этого ребенка. Пусть он после родов в ближайшее время умрет, но это будет гораздо легче для женщины, чем аборт на позднем сроке», — говорит активист со ссылкой на позицию ряда врачей.

Даже в случае, когда диагноз ребенка не совместим с жизнью, нужно дать женщине родить этого ребенка.Даже в случае, когда диагноз ребенка не совместим с жизнью, нужно дать женщине родить этого ребенка.
Даже в случае, когда диагноз ребенка не совместим с жизнью, нужно дать женщине родить этого ребенка.
Фото: 1MI

По статистике волонтеров пролайф движения, к аборту чаще всего прибегают экономические активные женщины, живущие в достатке. «Люди достаточно обеспеченные делают аборты, чтобы не лишать себя комфортной жизни, чтобы похвастаться перед кем-то новым IPhone, новой одеждой, новой машиной, новым ремонтом или съездить куда-то. Дети идут в жертву этому», — заключает Юровникова.

Активисты призывают в правовом поле запретить аборты, а также усилить пропаганду традиционных семейных ценностей и многодетности. «Семья это важно. Не будет семьи, не будет государства», — заключает собеседница издания.

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#Общество#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дети#Ростов#Аборты#Запрет абортов
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