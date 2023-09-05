«Вряд ли себя прощу»: что говорят женщины о проблеме абортов в Ростове

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Проблема аборта имеет в России давнюю историю. В 1920 году страна стала первой в мире, где процедуру прерывания беременности декриминализовали. Затем, в 1936 году, аборты снова запретили, обосновывая это неблагоприятной демографической ситуацией. Прервать нежелательную беременность можно было только по медицинским показаниям. После 1955 года аборты снова декриминализовали и даже увеличили допустимый срок для прерывания беременности. Сейчас процедура в современной России является абсолютно легальной и, более того, входит в систему ОМС.
Вместе с тем, женщины часто сталкиваются с бюрократическими сложностями, когда решаются пойти на аборт. Консервативная часть общества и духовенство также настаивают, что прервать беременность можно только в исключительных случаях — например, когда плод угрожает здоровью матери. Корреспондент RostovGazeta пообщалась с женщинами, решившимися на аборт, а также с гинекологами и представителями движения «За жизнь!», чтобы узнать мнение каждой из сторон.
Согласно официальной статистике правительства Ростовской области, в прошлом году беременность в регионе решили прервать 2 046 женщин. В сравнении с 2021 годом показатель снизился почти в два раза — на 58, 6%. Более того, власти настаивают, что с каждым годом все меньше женщин делают аборты. Показатель соотношения количества абортов на 100 родов в Ростовской области ниже, чем в среднем по ЮФО или России.
В прошлом году в Центрах медикосоциальной поддержки беременных удалось отговорить от аборта 1,1 тысячи женщин.
Официальные статистические данные говорят, что чаще всего искусственно прерывают беременность женщины в возрасте 30 лет, проживающие в сельской местности, уже имеющие несколько детей и испытывающие финансовые трудности. Процедуру они делают на сроке более семи недель. В 53% случаев на аборт женщины шли из-за финансовых проблем, еще в 20% случаев причиной становились жилищные условия.
В этом году в Ростовской области 1275 женщин обратились медучреждения с намерением прервать беременность. Однако врачи убедили 385 из них были отказаться от аборта.
Также стоит отметить, что лишь 5% абортов в Ростовской области проводятся по медицинским показаниям. Оставшиеся 95% осуществляются по желанию женщины.
Ростовской модели Наталье (имя изменено — прим. ред) 23 года. Аборт она делала два раза: в 19 лет и 22 года. «Честно говоря, в моей жизни было много всего тогда: от бесконечных тусовок до наркотиков. Первая беременность была случайной, как это часто бывает, просто со знакомым на вечеринке выпили лишнего, а о контрацепции не позаботились. Во второй раз забеременела от уже бывшего парня. Причина та же — отсутствие презервативов, потом таблетки экстренные тоже не пила», — рассказывает девушка.
В обоих случаях прервать беременность Наталья решила сразу по нескольким причинам: карьера модели, неустойчивое финансовое положение и ментальные проблемы. «Так было нужно, хотя навряд ли себя прощу. Я жила отвратительную, низкую жизнь. Сейчас я борюсь с зависимостью и занимаюсь с психотерапевтом. Какой бы мамой я могла тогда стать? И какого ребенка родить? У меня не оставалось выбора. Когда-нибудь я надеюсь осознать материнство, стать примерной и заботливой мамой. Врач сказал, что аборты на мою репродуктивную систему влияния не оказали. Однако сейчас у меня другие приоритеты», — добавляет ростовчанка.
Анастасии — 29 лет, она работает в Ростове преподавателем иностранных языков. Девушка два года назад также решилась на аборт. Причиной нежелательной беременности также стало беспечное отношение к контрацепции. «Грубо говоря, нас с парнем подвел презерватив. Пить таблетку экстренной контрацепции я не стала, потому что боялась сбить [менструальный] цикл. В итоге забеременела и сразу пошла к врачу. Мы с молодым человеком не готовы стать родителями ни морально, ни материально», — говорит Анастасия.
Россия является одной из самых либеральных стран мира в отношении абортов. Процедура покрывается ОМС и бюджета. Право женщины самой решать вопрос о материнстве закреплено федеральными законами.
Однако наша собеседница в медицинском учреждении столкнулась с давлением со стороны врача. «Сначала пошла в обычную больницу. Там гинеколог стала давить на жалость и чувства, говорить, что, вот, а вдруг потом не забеременею, что буду жалеть. Я отказалась выслушивать ее доводы. Тогда она сказала, что я должна искать другого врача, а сама она на „детоубийство“ не пойдет. В итоге пошла в частную клинику, заплатила 15 тысяч рублей, но зато проблема решилась быстро, без лишних вопросов и упреков. Вины не чувствую. Чувствовала бы, если бы ребенок родился нежеланным у не самых обеспеченных и морально устойчивых родителей», — заключает Анастасия.
Федеральный закон позволяет врачу отказаться выполнять аборт, если это идет вразрез с его личными убеждениями. Исключение составят только те случаи, когда прервать беременность требуют медицинские показания или замена врача невозможна.
Большинство гинекологов, согласившихся побеседовать с корреспондентом RostovGazeta, заявили, что прерыванием беременности не занимаются. Ростовский гинеколог Мунира Акбаева говорит, что чаще всего к аборту прибегают пациентки до 25 лет, либо женщины после 40 лет. Причины для прерывания беременности у всех разные, например, желание получить образование или построить карьеру.
«Это девочки, которые, к сожалению, на приеме у гинеколога не обсуждали с врачом, что прерванный половой акт, а также календарный метод — ненадежные методы контрацепции. Мы, например, этот момент всегда обговариваем с пациентом. Я всегда задаю вопрос: „Представим, что вы предохраняетесь прерванным половым актом, и вдруг беременность, как вы настроены на этот счет?“. Если пациентка говорит, что сейчас ей не до беременности, тогда я показываю сравнительную таблицу методов контрацепции, чтобы пациентка понимала, что прерванный половой акт — больше пассивное планирование беременности», — говорит специалист.
Акбаева добавляет, что большинство пациенток хотят сделать аборт, как можно скорее. Однако перед этим ей предстоит пройти консультацию психолога, а также сдать анализы, пройти осмотр и сделать УЗИ, чтобы исключить противопоказания к аборту.
Однозначного ответа о безопасности прерывания беременности у специалистов нет. Все зависит от срока, на котором делался аборт, и метода его выполнения. Мунира Акбаева самым относительно безопасным назвала медикаментозный способ прерывания беременности, он практически не несет за собой негативных последствий для здоровья женщины.
«Как правило, пациентки не хотят ждать и „ходить с беременностью еще несколько дней“, а хотят лечь и проснуться „небеременными“. В таком случае делают вакуумную аспирацию. Еще иногда применяется кюретаж — выскабливание полости матки. Этот метод желательно, конечно, никогда не применять. От него могут быть выраженные осложнения, например, бесплодие», — заключает доктор.
Однозначного мнения в вопросе отмены абортов у Муниры Борисовны нет. «Если на официальном уровне будет введен запрет на прерывание беременности, то в конечном итоге мы получим увеличение криминальных абортов, что приведет и к увеличению материнской смертности. В данном вопросе первоочередная задача гинеколога состоит в информировании о методах контрацепции, а не в том, чтобы говорить „аборты это плохо, и женщины не должны это делать“», — заключает врач.
В Ростовской области запрет абортов отстаивают члены общероссийского движения «За жизнь!», ряд представителей духовенства и некоторые депутаты. Куратор ростовского отделения «За жизнь!», волонтер пролайф движения Елена Юровникова рассказала корреспонденту RostovGazeta, что основные пути трансляции мнения противников абортов — социальная реклама и информационные стенды. В установке последних им, кстати, помогает Минздрав Ростовской области.
Также к пролайф активистам часто обращаются сами беременные женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Им волонтеры помогают оформить пособия, найти подходящую работу или няню, которая сможет сидеть с ребенком.
Например, однажды помощь у активистов попросила местная жительница, уже имевшая ребенка. Помимо него, у нее была ипотека, работа и муж, отбывающий наказание в виде общественных работ. Беременность для женщины оказалась проблемой. К тому же ее родители заявили, что с трудом помогают ей заботиться об одном ребенке, а потому рассчитывать на их помощь со вторым она не может. Тогда ростовские пролайф активисты нашли для нее няню, которая брала за услуги деньги, приемлемые для семьи. Благодаря этому ребенок все-таки появился на свет.
«Когда человек выбирает жизнь, когда человек выбирает правду, Господь ему помогает», — полагает Елена Юровникова.
Позиция Юровниковой не отличается от мнения большинства активистов движения против абортов: жизнь ребенка начинается сразу же после зачатия, а потому прерывание беременности сродни убийству.
«Не каждому человеку посылается ребенок. Если вам послано быть матерью, это нужно принимать, как большое счастье и большой подарок», — говорит Елена. Активист добавляет, что большое количество детей, по ее мнению, не ограничивает женщину в самореализации, к тому же новорожденный может стать будущим гением или хотя бы поможет родителям в старости.
Также Юровникова утверждает, что большинство разрешений на аборт, обусловленных медицинскими показаниями, якобы не имеют по собой основания. А потому активисты помогают женщинам найти других врачей, которые перепроверяют диагнозы и, как правило, дают разрешение на роды. «Даже в случае, когда диагноз ребенка не совместим с жизнью, нужно дать женщине родить этого ребенка. Пусть он после родов в ближайшее время умрет, но это будет гораздо легче для женщины, чем аборт на позднем сроке», — говорит активист со ссылкой на позицию ряда врачей.
По статистике волонтеров пролайф движения, к аборту чаще всего прибегают экономические активные женщины, живущие в достатке. «Люди достаточно обеспеченные делают аборты, чтобы не лишать себя комфортной жизни, чтобы похвастаться перед кем-то новым IPhone, новой одеждой, новой машиной, новым ремонтом или съездить куда-то. Дети идут в жертву этому», — заключает Юровникова.
Активисты призывают в правовом поле запретить аборты, а также усилить пропаганду традиционных семейных ценностей и многодетности. «Семья это важно. Не будет семьи, не будет государства», — заключает собеседница издания.