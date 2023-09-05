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Уголовное дело возбудили после диверсии на железной дороге в Ростовской области

Уголовное дело возбудили после диверсии на железной дороге в Ростовской области

5 сентября 2023, 09:44
Фото: 1MI
Уголовное дело возбудили после диверсии на железной дороге в Ростовской области
В Ростовской области возбудили уголовное дело по статье о теракте после поджога релейного шкафа на железной дороге, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».

По информации канала, 1 сентября на улице Орджоникидзе в Аксае подожгли релейный шкаф. Таким образом, преступники хотели вызвать сбои в работе транспорта.

«Заказчики искали в Интернете исполнителя среди тех, у кого не было постоянного источника доходов, чтобы предложить ему деньги. Ущерб от поджога в результате составил 360 тысяч рублей», — уточнил канал.

Стали известны подробности диверсии на железной дороге под Ростовом
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Отмечается, что в отношении заказчика и исполнителя возбудили уголовное дело, им грозит до 20 лет колонии. Официальной информации об этом не было, она уточняется.

О том, как произошла диверсия, читайте в материале RostovGazeta.

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