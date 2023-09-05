Уголовное дело возбудили после диверсии на железной дороге в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
По информации канала, 1 сентября на улице Орджоникидзе в Аксае подожгли релейный шкаф. Таким образом, преступники хотели вызвать сбои в работе транспорта.
«Заказчики искали в Интернете исполнителя среди тех, у кого не было постоянного источника доходов, чтобы предложить ему деньги. Ущерб от поджога в результате составил 360 тысяч рублей», — уточнил канал.
Отмечается, что в отношении заказчика и исполнителя возбудили уголовное дело, им грозит до 20 лет колонии. Официальной информации об этом не было, она уточняется.
О том, как произошла диверсия, читайте в материале RostovGazeta.