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Улицу Малиновского в очередной раз перекрыли в Ростове-на-Дону

Улицу Малиновского снова перекрыли в Ростове-на-Дону из-за дождя

5 сентября 2023, 06:27
Фото: 40.mchs.gov.ru
Улицу Малиновского в очередной раз перекрыли в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону во вторник, 5 сентября, перекрыто движение в части улицы Малиновского, следует из данных онлайн-карт.

Речь идет об участке в границах 339-й Стрелковой Дивизии и Коммунистического. В результате на находящихся рядом улицах появились сильные заторы.

Добавим, что в городе начался дождь и произошли аварии, из-за чего сейчас парализовано движение на нескольких улицах. Пробкам присвоили девять баллов из 10 возможных.

Пробки в девять баллов парализовали движение в Ростове-на-Дону 5 сентября
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«Призываем всех граждан по возможности оставаться дома, в случае выезда на автотранспорте, не оставлять машину возле деревьев, рекламных щитов», — обратились к местным жителям.«Призываем всех граждан по возможности оставаться дома, в случае выезда на автотранспорте, не оставлять машину возле деревьев, рекламных щитов», — обратились к местным жителям.
«Призываем всех граждан по возможности оставаться дома, в случае выезда на автотранспорте, не оставлять машину возле деревьев, рекламных щитов», — обратились к местным жителям.
Фото: Яндек.Карты

В администрации города сообщили, что коммунальщиков перевели в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды. Сейчас проводится работа по очистке решеток ливнеприемников и уборке поваленных деревьев и веток.

«Призываем всех граждан по возможности оставаться дома, в случае выезда на автотранспорте, не оставлять машину возле деревьев, рекламных щитов», — обратились к местным жителям.

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