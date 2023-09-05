Улицу Малиновского снова перекрыли в Ростове-на-Дону из-за дождя

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Речь идет об участке в границах 339-й Стрелковой Дивизии и Коммунистического. В результате на находящихся рядом улицах появились сильные заторы.
Добавим, что в городе начался дождь и произошли аварии, из-за чего сейчас парализовано движение на нескольких улицах. Пробкам присвоили девять баллов из 10 возможных.
В администрации города сообщили, что коммунальщиков перевели в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды. Сейчас проводится работа по очистке решеток ливнеприемников и уборке поваленных деревьев и веток.
«Призываем всех граждан по возможности оставаться дома, в случае выезда на автотранспорте, не оставлять машину возле деревьев, рекламных щитов», — обратились к местным жителям.