Улицу Оганова затопило в Ростове-на-Дону во время дождя 5 сентября

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
Дождь начался еще ночью во вторник, 5 сентября, из-за чего дороги стали постепенно уходить под воду. А водители жалуются на серьезные пробки в нескольких частях городах.
Сложная транспортная ситуация сложилась на Оганова, где вода полностью затопила дорогу. Она доходит до моторного отсека проезжающих автомобилей, но водители не пытаются искать объездных путей и едут по воде.
Кроме того, горожане заявляют о затопленной территории возле школы №130 на улице Ерменков, из-за чего дети идут прямо через потоки воды. Родители просят принять меры.
Добавим, что днем в городе ливни продолжатся и возможен град. Также власти призывают горожан готовиться к усилению ветра.