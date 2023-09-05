rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:55

Published Сегодня, 06:55

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

Улицу Оганова затопило в Ростове-на-Дону во время дождя 5 сентября

Улицу Оганова затопило в Ростове-на-Дону во время дождя 5 сентября

5 сентября 2023, 06:55
Фото: 1MI
Улицу Оганова затопило в Ростове-на-Дону во время дождя 5 сентября
Из-за начавшегося в Ростове-на-Дону дождя часть улицы Оганова скрылась под водой, сообщили местные жители в Telegram в группе «Это Ростов».

Дождь начался еще ночью во вторник, 5 сентября, из-за чего дороги стали постепенно уходить под воду. А водители жалуются на серьезные пробки в нескольких частях городах.

Сложная транспортная ситуация сложилась на Оганова, где вода полностью затопила дорогу. Она доходит до моторного отсека проезжающих автомобилей, но водители не пытаются искать объездных путей и едут по воде.

Из-за прорыва трубы затопило улицу Нансена в Ростове 20 августа
Узнать подробнее
Сложная транспортная ситуация сложилась на Оганова, где вода полностью затопила дорогу.
Видео: t.me/region_61_news

Кроме того, горожане заявляют о затопленной территории возле школы №130 на улице Ерменков, из-за чего дети идут прямо через потоки воды. Родители просят принять меры.

Добавим, что днем в городе ливни продолжатся и возможен град. Также власти призывают горожан готовиться к усилению ветра.

Читайте также:
Из-за прорыва трубы затопило улицу Нансена в Ростове 20 августаВ Ростове во время ливня 10 августа рухнули 5 деревьев и затопило несколько улиц«Дороги больше нет»: Александровку в Ростове затопило после порыва трубы 10 августа
#Происшествия#Видео#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дети#Пробки#Ветер#Град#Вода#Последние новости Ростова на сегодня#Дождь#Затопление#Оганова
Подпишитесь
«Вряд ли себя прощу»: что говорят женщины о проблеме абортов в Ростове
Сегодня, 06:02
Родным погибшего в Ростовской области контрактника пришлось искать его по моргам
Сегодня, 06:03
Гаражи по цене квартиры пытаются продать в Ростовской области
Сегодня, 03:36
Мать рассказала о состоянии расстрелянного из травмата в Батайске участника СВО
Сегодня, 04:40
Дохлые чайки, «розочки» и бесплатные зонты: зачем отдыхать на Павло-Очаковской косе
Сегодня, 05:46
Создала всемирно известный журнал «Elle»: Элен Гордон-Лазарева из Ростова-на-Дону
Сегодня, 05:51