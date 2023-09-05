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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Упавшее дерево спровоцировало огромную пробку на Нансена в Ростове-на-Дону

Упавшее дерево спровоцировало огромную пробку на Нансена в Ростове-на-Дону

5 сентября 2023, 14:05
Фото: ТГ канал Че по Ростову
Упавшее дерево спровоцировало огромную пробку на Нансена в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону из-за неблагоприятной погоды рухнуло большое дерево и частично перекрыло движение, сообщили местные жители в Telegram в группе «Это Ростов».

Происшествие случилось на улице Нансена, 135 днем в пятницу, 5 сентября. Из-за сильного ветра большое дерево сломалось, упав на тротуар и дорогу одновременно.

«Во время падения он потянуло за собой столбы с проводами. Большая пробка в обе стороны», — рассказали очевидцы.

Во время сильного ливня в Ростове-на-Дону затопило салон автобуса №10
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По информации онлайн-карт, на этом участке длина затора составляет почти 2,5 километра. Потоки машин практически стоят на месте.По информации онлайн-карт, на этом участке длина затора составляет почти 2,5 километра. Потоки машин практически стоят на месте.
По информации онлайн-карт, на этом участке длина затора составляет почти 2,5 километра. Потоки машин практически стоят на месте.
Фото: Яндекс.Карты

По информации онлайн-карт, на этом участке длина затора составляет почти 2,5 километра. Потоки машин практически стоят на месте.

Добавим, что стихия принесли проблемы и в других частях города. Так, пришлось перекрыть затопленную улицу Оганова, из-за которой заглохли несколько автомобилей.

Между тем, в городе действует штормовое предупреждения из-за прогнозов ухудшения погоды.

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