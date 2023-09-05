Упавшее дерево спровоцировало огромную пробку на Нансена в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Происшествие случилось на улице Нансена, 135 днем в пятницу, 5 сентября. Из-за сильного ветра большое дерево сломалось, упав на тротуар и дорогу одновременно.
«Во время падения он потянуло за собой столбы с проводами. Большая пробка в обе стороны», — рассказали очевидцы.
По информации онлайн-карт, на этом участке длина затора составляет почти 2,5 километра. Потоки машин практически стоят на месте.
Добавим, что стихия принесли проблемы и в других частях города. Так, пришлось перекрыть затопленную улицу Оганова, из-за которой заглохли несколько автомобилей.
Между тем, в городе действует штормовое предупреждения из-за прогнозов ухудшения погоды.