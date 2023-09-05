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Published Сегодня, 13:11

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В Красном Сулине разыскивают без вести пропавшую 83-летнюю пенсионерку

5 сентября 2023, 13:11
В Красном Сулине ищут пропавшую без вести 83-летнюю женщину. Информацию об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Антонину Вдовенко последний раз видели 2 сентября. Она вышла из дома и ушла в неизвестном направлении. Родственники пытались найти пенсионерку, но безуспешно. Потому они обратились за помощью к полиции и волонтерам. Поисковая группа уже несколько дней облазит каждую улицу города и окрестности. Известно, что женщина страдает проблемами с памятью и не может ориентироваться в пространстве. Близкие надеются, что скоро найдут Антонину живой, пишет «КП-Ростов-на-Дону».

Рост пропавшей женщины — около 160 см. У нее худощавое телосложение, седые волосы и серые глаза. Одежда, которую она носила, неизвестна.

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