В Красном Сулине разыскивают без вести пропавшую 83-летнюю пенсионерку

Антонину Вдовенко последний раз видели 2 сентября. Она вышла из дома и ушла в неизвестном направлении. Родственники пытались найти пенсионерку, но безуспешно. Потому они обратились за помощью к полиции и волонтерам. Поисковая группа уже несколько дней облазит каждую улицу города и окрестности. Известно, что женщина страдает проблемами с памятью и не может ориентироваться в пространстве. Близкие надеются, что скоро найдут Антонину живой, пишет «КП-Ростов-на-Дону».