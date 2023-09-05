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В многоэтажке с инвалидами в Белой Калитве отключили лифты на неопределенный срок

В многоэтажке с инвалидами в Белой Калитве отключили лифты на неопределенный срок

5 сентября 2023, 13:19
Фото: 1MI
В многоэтажке с инвалидами в Белой Калитве отключили лифты на неопределенный срок
Отключение лифтов объяснили неуплатой за обслуживание, об этом корреспонденту RostovGazetaa рассказала жительница Белой Калитвы, которая передвигается на коляске, Татьяна Аракчеева.

Как рассказала Татьяна Аракчеева, организация «СОЮЗЛИФТМОНТАЖ-Юг» объявила жильцам ее дома о том, что с 1 сентября лифты перестанут работать.

Жителям нескольких домов сообщили, о том, что между ООО УК «Белокалитвинская» и АО «СЛМ-ЮГ» был заключен договор на техническое обслуживание, ремонт и осмотр оборудования лифтов. Однако управляющая компания систематически нарушала обязательства по исполнению договора, не выполняя расчеты за за выполненные услуги.

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Сумма задолженности, согласно объявлению, составляет 4 349 713 рублей.
Фото: 1MI

Сумма задолженности, согласно объявлению, составляет 4 349 713 рублей.

«Я как раз живу в одном из домов, где приостанавливают обслуживание лифтов. Кто-то мне писал, что сделали запрос. В управляющей компании им сказали, что „СЛМ-Юг“ завышает тарифы. В общем, „СЛМ-Юг“ решил отказать в обслуживании, снижать цену они не хотят, а управляющая компания не хочет платить», — рассказывает Татьяна Аракчеева.

Она добавила, что лифты, скорее всего, будут работать до первой поломки. Ведь чинить их уже никто не будет.

«Получается такая ситуация в десятиэтажном доме. Нас, инвалидов на коляске, тут три человека живет. И очень много пожилых людей», — рассказала Татьяна Аракчеева.

Корреспондент RostovGazeta попытался связаться с АО «СОЮЗЛИФТМОНТАЖ-Юг» и ООО УК «Белокалитвинская». Однако в обеих организациях на звонок не ответили. Мы будем следить за развитием ситуации.

Ранее RostovGazeta писала о том, что лифт на Ворошиловском мосту в Ростове чуть не разорвал мужчину.

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