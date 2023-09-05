В многоэтажке с инвалидами в Белой Калитве отключили лифты на неопределенный срок

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Как рассказала Татьяна Аракчеева, организация «СОЮЗЛИФТМОНТАЖ-Юг» объявила жильцам ее дома о том, что с 1 сентября лифты перестанут работать.
Жителям нескольких домов сообщили, о том, что между ООО УК «Белокалитвинская» и АО «СЛМ-ЮГ» был заключен договор на техническое обслуживание, ремонт и осмотр оборудования лифтов. Однако управляющая компания систематически нарушала обязательства по исполнению договора, не выполняя расчеты за за выполненные услуги.
Сумма задолженности, согласно объявлению, составляет 4 349 713 рублей.
«Я как раз живу в одном из домов, где приостанавливают обслуживание лифтов. Кто-то мне писал, что сделали запрос. В управляющей компании им сказали, что „СЛМ-Юг“ завышает тарифы. В общем, „СЛМ-Юг“ решил отказать в обслуживании, снижать цену они не хотят, а управляющая компания не хочет платить», — рассказывает Татьяна Аракчеева.
Она добавила, что лифты, скорее всего, будут работать до первой поломки. Ведь чинить их уже никто не будет.
«Получается такая ситуация в десятиэтажном доме. Нас, инвалидов на коляске, тут три человека живет. И очень много пожилых людей», — рассказала Татьяна Аракчеева.
Корреспондент RostovGazeta попытался связаться с АО «СОЮЗЛИФТМОНТАЖ-Юг» и ООО УК «Белокалитвинская». Однако в обеих организациях на звонок не ответили. Мы будем следить за развитием ситуации.
Ранее RostovGazeta писала о том, что лифт на Ворошиловском мосту в Ростове чуть не разорвал мужчину.