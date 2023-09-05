В многоэтажке с инвалидами в Белой Калитве отключили лифты на неопределенный срок

«Я как раз живу в одном из домов, где приостанавливают обслуживание лифтов. Кто-то мне писал, что сделали запрос. В управляющей компании им сказали, что „СЛМ-Юг“ завышает тарифы. В общем, „СЛМ-Юг“ решил отказать в обслуживании, снижать цену они не хотят, а управляющая компания не хочет платить», — рассказывает Татьяна Аракчеева.