В рамках Дня города в Ростове пройдет более 400 мероприятий

В этом году донская столица отмечает 274-й год со дня своего основания. Дата не круглая, но, тем не менее к торжеству городская администрация подходит с большой ответственностью. О том, чего ожидать ростовчанам и гостям города в этот день, рассказали на расширенном пленарном совещании, которое прошло 5 сентября под председательством Алексея Логвиненко.