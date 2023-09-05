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Published Сегодня, 14:37

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Updated Сегодня, 14:39

В рамках Дня города в Ростове пройдет более 400 мероприятий

В рамках Дня города в Ростове пройдет более 400 мероприятий

5 сентября 2023, 14:37
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
В администрации Ростова-на-Дону началась активная подготовка к празднованию Дня города.

В этом году донская столица отмечает 274-й год со дня своего основания. Дата не круглая, но, тем не менее к торжеству городская администрация подходит с большой ответственностью. О том, чего ожидать ростовчанам и гостям города в этот день, рассказали на расширенном пленарном совещании, которое прошло 5 сентября под председательством Алексея Логвиненко.

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Согласно поручению главы Администрации города Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко, в преддверии Дня города стартует новый конкурс «Я здесь живу», направленный на изучение и знакомство со значимыми и наиболее привлекательными местами донской столицы.

Также на Театральной площади у стелы «Воинам-освободителям» 8 сентября состоится масштабная хоровая акция «Журавли» в память о Расуле Гамзатове, 100-летие со Дня рождения которого отмечается в текущем году.

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

— Центральным днем праздничных мероприятий станет 16 сентября. Торжественное открытие состоится в 11 часов. По всему городу одновременно будут работать 32 концертные площадки. Этот день станет основным для проведения Второго международного фестиваля купечества и народной культуры «В Городском саду». Мероприятие запланировано на ул. Б. Садовой — от ул. Семашко до пр. Будённовского. Подтвердили свое участие в фестивале делегации из городов Мурманска, Пензы, Саратова, Донецка, Луганска, Ярославля, Краснодара, Краснодона, Великого Новгорода. Планируется участие официальных делегаций из Киргизии и Республики Беларусь, — пояснил Алексей Логвиненко.

Посетители фестиваля ознакомятся с работой мастеров резьбы по дереву, ковкой металла, основами гончарного дела и примут участие в мастер-классе по росписи донской кубышки. Также гости смогут посетить выставку музыкальных инструментов, сделать снимок на память в фотозоне «Ростов купеческий» и попробовать блюда со скатерти-самобранки. Для сильной половины Ростова приготовлены «мужские мастер-классы», где ростовчане попробуют себя в роли лесопильщика, сапожника и казака-воина.

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Праздник завершится в парке «Левобережный» большим и красочным гала-концертом — «Самый лучший город на земле». Ростовчан и гостей города будут радовать номера от лучших творческих коллективов.

В рамках празднования Дня города запланированы и другие мероприятия. Традиционный Кубок города Ростова-на-Дону по футболу, праздник «Ростов — многонациональный», экскурсия «Ростов — город купец» по исторической части донской столицы, городской фестиваль команд КВН на Кубок главы Администрации города и городской фестиваль современных молодёжных субкультур «Экстрим стихия».

Всего за праздничные дни в городе пройдет более 400 различных мероприятий, которые будут подробно описаны в праздничной афише, размещенной на официальном сайте Администрации города Ростова-на-Дону.

День города в этом году обещает быть не менее интересным и красочным.

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Как сообщил глава администрации города, Ростов-на-Дону преобразился в оранжево-красные оттенки, напоминающие приход осени.

У входа в парк имени Максима Горького смонтируют композицию из 21 флага. На площадях и улицах Ростова установили 10 световых деревьев, так полюбившихся жителями города. «Следите за афишей и выбирайте мероприятия себе по душе», — сообщил глава администрации города.

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