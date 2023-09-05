В Ростове-на-Дону подготовили 400 мероприятий на День города

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
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Основной праздник состоится 16 сентября, он начнется в 11 часов утра. По всему городу одновременно станут доступны 32 площадки для концертов. Этот день станет главным для проведения международного фестиваля купечества и народной культуры «В Городском саду».
Мероприятие запланировано на улице Большой Садовой, а свое участие подтвердили делегации из нескольких городов, в том числе Мурманска, Пензы, Саратова, Донецка, Луганск.
Завершатся праздничные мероприятия в парке «Левобережный», где организуют гала-концерт. Для посетителей выступят творческие коллективы.
«На Театральной площади 8 сентября состоится хоровая акция „Журавли“ в память о Расуле Гамзатове. В этом году исполняется 100 лет со дня его рождения», — отметил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
Кроме того, запланированы фестиваль современных молодежных субкультур, соревнования по футболу, праздник «Ростов — многонациональный» и фестиваль команд КВН.
Отмечается, что полная афиша мероприятий к празднику появится позже.
Стало известно об отмене салюта и концерта на День города в Ростове-на-Дону. О причинах такого решения пока информации не поступало.