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В Ростове-на-Дону подготовили 400 мероприятий на День города

В Ростове-на-Дону подготовили 400 мероприятий на День города

5 сентября 2023, 12:10
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону подготовили 400 мероприятий на День города
Для жителей и гостей Ростова-на-Дону подготовили около 400 мероприятий в рамках празднования Дня города в сентябре, сообщили в городской администрации.

Основной праздник состоится 16 сентября, он начнется в 11 часов утра. По всему городу одновременно станут доступны 32 площадки для концертов. Этот день станет главным для проведения международного фестиваля купечества и народной культуры «В Городском саду».

Мероприятие запланировано на улице Большой Садовой, а свое участие подтвердили делегации из нескольких городов, в том числе Мурманска, Пензы, Саратова, Донецка, Луганск.

Завершатся праздничные мероприятия в парке «Левобережный», где организуют гала-концерт. Для посетителей выступят творческие коллективы.

Стало известно об отмене салюта и концерта на День города в Ростове-на-Дону
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Отмечается, что полная афиша мероприятий к празднику появится позже.Отмечается, что полная афиша мероприятий к празднику появится позже.
Отмечается, что полная афиша мероприятий к празднику появится позже.
Фото: rostov-gorod.ru

«На Театральной площади 8 сентября состоится хоровая акция „Журавли“ в память о Расуле Гамзатове. В этом году исполняется 100 лет со дня его рождения», — отметил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Кроме того, запланированы фестиваль современных молодежных субкультур, соревнования по футболу, праздник «Ростов — многонациональный» и фестиваль команд КВН.

Отмечается, что полная афиша мероприятий к празднику появится позже.

Стало известно об отмене салюта и концерта на День города в Ростове-на-Дону. О причинах такого решения пока информации не поступало.

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