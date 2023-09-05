В Ростове отказались от салюта в День города, пока машины тонут под дождем

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Издание 1Rnd объявило, что в Ростове в День города откажутся от праздничного концерта на Театральной площади и праздничного салюта, которые являются традиционными элементами программы мероприятий.
Праздник будут отмечать с 15 по 17 сентября, однако вместо гала-концерта, по данным издания, ростовчанам придется довольствоваться концертом в парке «Левобережном».
Официального подтверждения отмены мероприятий от городской администрации пока не поступало, информация уточняется.
В УГИБДД по Ростовской области объявили, что после прошедшего в Ростове дождя было принято решение ограничить движение автомобилей по улице Оганова.
Ночью 5 сентября на Ростов обрушился ливень, который затопил отдельные районы города и участки улиц, примером стала улица Оганова, где уровень воды достигал капота автомобилей.
Несмотря на затопление, автомобилисты продолжали ехать «по колено» в воде, что привело некоторые автомобили к гидроудару — они просто заглохли по пути.
В итоге движение на улице было закрыто, а местные жители постарались помочь и вытащить «затонувшие» транспортные средства.
«Перекрыто движение в районе дома №39 по улице Оганова, в Ростове-на-Дону», — сказано в сообщении.
Главной новостью дня стало ДТП с двумя погибшими, которое произошло на железнодорожных путях в Ростовской области.
По информации пресс-службы СКЖД, в ночь на вторник автомобиль выехал на железнодорожный переезд в районе перегона «Высочино — Васильево-Петровская», там же его протаранил поезд, направлявшийся из Адлера в Минск. Погибли водитель «легковушки» и его пассажир.
Еще одним последствием стало изменение графика движения пассажирских составов. Так поезд в Минск задержался на 2,5 часа, примерно на час поезда из Ростова в Адлер, из Адлера в Москву, из Москвы в Анапу и из Новороссийска в Москву.
Водителям напомнили о необходимости строго соблюдать ПДД, чтобы избежать рисков для собственной жизни и здоровья при пересечении железнодорожных переездов.