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Posted Сегодня, 14:42

Published Сегодня, 14:42

Modified Сегодня, 14:44

Updated Сегодня, 14:44

В Ростове отказались от салюта в День города, пока машины глохнут под дождем

В Ростове отказались от салюта в День города, пока машины тонут под дождем

5 сентября 2023, 14:42
Фото: USDA/cc0/flickr.com
В Ростове отказались от салюта в День города, пока машины глохнут под дождем
В Ростовской области два человека погибли в ДТП с поездов, пока в Ростове меняют формат празднования Дня города и пытаются «выплыть» с затопленных дождем улиц.

Отмечаем скромно

Издание 1Rnd объявило, что в Ростове в День города откажутся от праздничного концерта на Театральной площади и праздничного салюта, которые являются традиционными элементами программы мероприятий.

Праздник будут отмечать с 15 по 17 сентября, однако вместо гала-концерта, по данным издания, ростовчанам придется довольствоваться концертом в парке «Левобережном».

Официального подтверждения отмены мероприятий от городской администрации пока не поступало, информация уточняется.

Праздник будут отмечать с 15 по 17 сентября, однако вместо гала-концерта, по данным издания, ростовчанам придется довольствоваться концертом в парке «Левобережном».Праздник будут отмечать с 15 по 17 сентября, однако вместо гала-концерта, по данным издания, ростовчанам придется довольствоваться концертом в парке «Левобережном».
Праздник будут отмечать с 15 по 17 сентября, однако вместо гала-концерта, по данным издания, ростовчанам придется довольствоваться концертом в парке «Левобережном».
Фото: rostov-gorod.ru

Мокрые и бесстрашные

В УГИБДД по Ростовской области объявили, что после прошедшего в Ростове дождя было принято решение ограничить движение автомобилей по улице Оганова.

Ночью 5 сентября на Ростов обрушился ливень, который затопил отдельные районы города и участки улиц, примером стала улица Оганова, где уровень воды достигал капота автомобилей.

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Ночью 5 сентября на Ростов обрушился ливень, который затопил отдельные районы города и участки улицНочью 5 сентября на Ростов обрушился ливень, который затопил отдельные районы города и участки улиц
Ночью 5 сентября на Ростов обрушился ливень, который затопил отдельные районы города и участки улицНочью 5 сентября на Ростов обрушился ливень, который затопил отдельные районы города и участки улиц
Ночью 5 сентября на Ростов обрушился ливень, который затопил отдельные районы города и участки улиц
Фото: rostovgazeta.ru

Несмотря на затопление, автомобилисты продолжали ехать «по колено» в воде, что привело некоторые автомобили к гидроудару — они просто заглохли по пути.

В итоге движение на улице было закрыто, а местные жители постарались помочь и вытащить «затонувшие» транспортные средства.

«Перекрыто движение в районе дома №39 по улице Оганова, в Ростове-на-Дону», — сказано в сообщении.

Когда нетерпение убивает

Главной новостью дня стало ДТП с двумя погибшими, которое произошло на железнодорожных путях в Ростовской области.

По информации пресс-службы СКЖД, в ночь на вторник автомобиль выехал на железнодорожный переезд в районе перегона «Высочино — Васильево-Петровская», там же его протаранил поезд, направлявшийся из Адлера в Минск. Погибли водитель «легковушки» и его пассажир.

на железнодорожный переезд в районе перегона «Высочино — Васильево-Петровская», там же его протаранил поезд, направлявшийся из Адлера в Минскна железнодорожный переезд в районе перегона «Высочино — Васильево-Петровская», там же его протаранил поезд, направлявшийся из Адлера в Минск
на железнодорожный переезд в районе перегона «Высочино — Васильево-Петровская», там же его протаранил поезд, направлявшийся из Адлера в Минскна железнодорожный переезд в районе перегона «Высочино — Васильево-Петровская», там же его протаранил поезд, направлявшийся из Адлера в Минск
на железнодорожный переезд в районе перегона «Высочино — Васильево-Петровская», там же его протаранил поезд, направлявшийся из Адлера в Минск
Фото: ГИБДД по Ростовской области

Еще одним последствием стало изменение графика движения пассажирских составов. Так поезд в Минск задержался на 2,5 часа, примерно на час поезда из Ростова в Адлер, из Адлера в Москву, из Москвы в Анапу и из Новороссийска в Москву.

Водителям напомнили о необходимости строго соблюдать ПДД, чтобы избежать рисков для собственной жизни и здоровья при пересечении железнодорожных переездов.

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