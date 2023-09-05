В Ростове перекрыли Оганова из-за нескольких десятков затопленных машин

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Прошедший в городе в ночь на вторник, 5 сентября, дождь стал причиной подтоплений. В частности, это коснулось улицы Оганова, где вода доходила до капота проезжавших автомобилей.
Водителей это не напугало и они хоть и медленно, но верно двигались по затопленной дороге. Но покинуть этот участок удалось далеко не всем и некоторые автомобили просто заглохли.
Теперь стало известно, что движение здесь решили закрыть. А вытаскивать застрявший транспорт помогают местные жители.
«Перекрыто движение в районе дома 39 по улице Оганова, в Ростове-на-Дону», — заявили в управлении.