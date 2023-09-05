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Updated Сегодня, 09:20

В Ростове перекрыли Оганова из-за нескольких десятков затопленных машин

В Ростове перекрыли Оганова из-за нескольких десятков затопленных машин

5 сентября 2023, 09:18
Фото: ТГ канал tutina
В Ростове перекрыли Оганова из-за нескольких десятков затопленных машин
В Ростове-на-Дону после прошедшего дождя перекрыли проезд по улице Оганова, сообщили в региональном УГИБДД.

Прошедший в городе в ночь на вторник, 5 сентября, дождь стал причиной подтоплений. В частности, это коснулось улицы Оганова, где вода доходила до капота проезжавших автомобилей.

Водителей это не напугало и они хоть и медленно, но верно двигались по затопленной дороге. Но покинуть этот участок удалось далеко не всем и некоторые автомобили просто заглохли.

Улицу Оганова затопило в Ростове-на-Дону во время дождя 5 сентября
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Теперь стало известно, что движение здесь решили закрыть. А вытаскивать застрявший транспорт помогают местные жители.

«Перекрыто движение в районе дома 39 по улице Оганова, в Ростове-на-Дону», — заявили в управлении.

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