В Ростовской области на дне реки Сухой в багажнике авто нашли инспектора заказника

По данным авторов канала, утром мужчина не вышел на работу, и его немедленно стали искать коллеги и близкие люди. Домой к пропавшему инспектору направились полицейские, которые не обнаружили владельца дома, зато якобы застали необычную картину: разбросанные вещи, работающий телевизор и пропажу скатерти и ножа.