В Ростовской области на дне реки Сухой в багажнике авто нашли инспектора заказника

Posted Сегодня, 18:07
Published Сегодня, 18:07
Modified Сегодня, 19:13
Updated Сегодня, 19:13
Во вторник, 5 сентября, Telegram-канал Don_Mash со ссылкой на собственные источники объявил о гибели старшего инспектора заказника «Цимлянского» Виталия Кондрашова.
По данным авторов канала, утром мужчина не вышел на работу, и его немедленно стали искать коллеги и близкие люди. Домой к пропавшему инспектору направились полицейские, которые не обнаружили владельца дома, зато якобы застали необычную картину: разбросанные вещи, работающий телевизор и пропажу скатерти и ножа.
После этого правоохранители начали осматривать местность, чтобы найти возможные следы местонахождения Кондрашова. Спустя некоторое время на дне реки Сухой обнаружили утопленный внедорожник УАЗ «Патриот». В багажнике нашли тело инспектора.
Обращаем внимание, информация пока не получила официального подтверждения от сотрудников полиции или следователей, данные уточняются.
Ранее в Северном водохранилище Ростова обнаружили тело политика из Таганрога.