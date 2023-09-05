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Published Сегодня, 18:07

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Updated Сегодня, 19:13

В Ростовской области на дне реки Сухой нашли инспектора заказника «Цимлянский»

В Ростовской области на дне реки Сухой в багажнике авто нашли инспектора заказника

5 сентября 2023, 18:07
Фото: 44.mchs.gov.ru
В Ростовской области на дне реки Сухой нашли инспектора заказника «Цимлянский»
В Ростовской области в утопленном УАЗ на дне реки Сухой нашли пропавшего старшего инспектора заказника «Цимлянский», об этом сообщил местный Telegram-канал.

Во вторник, 5 сентября, Telegram-канал Don_Mash со ссылкой на собственные источники объявил о гибели старшего инспектора заказника «Цимлянского» Виталия Кондрашова.

По данным авторов канала, утром мужчина не вышел на работу, и его немедленно стали искать коллеги и близкие люди. Домой к пропавшему инспектору направились полицейские, которые не обнаружили владельца дома, зато якобы застали необычную картину: разбросанные вещи, работающий телевизор и пропажу скатерти и ножа.

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После этого правоохранители начали осматривать местность, чтобы найти возможные следы местонахождения Кондрашова. Спустя некоторое время на дне реки Сухой обнаружили утопленный внедорожник УАЗ «Патриот». В багажнике нашли тело инспектора.

Обращаем внимание, информация пока не получила официального подтверждения от сотрудников полиции или следователей, данные уточняются.

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