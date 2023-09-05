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Published Сегодня, 15:45

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Updated Сегодня, 15:47

В Ростовской области ожидаются ливни с похолоданием до +3°C

В Ростовской области ожидаются ливни с похолоданием до +3°C

5 сентября 2023, 15:45
Фото: pxhere.com
В Ростовской области ожидаются ливни с похолоданием до +3°C
В Ростовской области ожидаются дожди, сильный ветер и похолодание до +3 градусов, об этом сообщили синоптики Ростовского гидрометцентра.

Напомним, минувшей ночью Ростов и Ростовскую область накрыло мощным дождем, по данным гидрометцентра, в Приазовье выпало до 43 миллиметров осадков, а в Маргаритово и Азове количество осадков колебалось от 54 до 84 миллиметров. Кроме того, в течение всей ночи дул сильный ветер скоростью до 17 метров в секунду.

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По данным синоптиков, в ближайшие сутки дончан ожидают дожди и грозы с ветром скоростью до 14 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет колебаться от +14 до +19 градусов, на севере ожидается похолодание до +6. Днем температура не поднимется выше +31 градуса.

В четверг и пятницу, 7 и 8 сентября, ожидаются небольшие дожди с порывистым ветром скоростью до +18 градусов, ночью на севере похолодает до +3 градусов, в остальных районах температура опустится до +9-14 градусов. Днем максимальная температура воздуха составит +25 градусов.

Ранее в Ростове из-за дождя затопило салон автобуса.

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