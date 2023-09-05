В Ростовской области ожидаются ливни с похолоданием до +3°C

Напомним, минувшей ночью Ростов и Ростовскую область накрыло мощным дождем, по данным гидрометцентра, в Приазовье выпало до 43 миллиметров осадков, а в Маргаритово и Азове количество осадков колебалось от 54 до 84 миллиметров. Кроме того, в течение всей ночи дул сильный ветер скоростью до 17 метров в секунду.