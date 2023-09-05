В Ростовской области пригласили на фестиваль гастрономии и виноделия

Гости фестиваля смогут не только стать зрителями концерта и выступления казачьего ансамбля, но также принять участие в мастер-классах по плетению из лозы, венков, росписи керамики, создании свечей из пчелиного воска и оценить лучшие донские вина. Кроме того, дончанам предложат принять участие в конкурсе «Челентано на Дону» и попробовать давить виноград ногами в деревянных бочках на скорость.