В Ростовской области пригласили на фестиваль гастрономии и виноделия

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
В субботу, 16 сентября, в Цимлянске на территории парка «Приморский» состоится эногастрономический фестиваль «Цимлянские традиции», основной целью организации которого является развитие донского туризма и продвижение продукции местных производителей.
Начало мероприятия запланировано на 17.00 мск, однако выставка-дегустация будет принимать гостей уже с 12.00 мск.
Гости фестиваля смогут не только стать зрителями концерта и выступления казачьего ансамбля, но также принять участие в мастер-классах по плетению из лозы, венков, росписи керамики, создании свечей из пчелиного воска и оценить лучшие донские вина. Кроме того, дончанам предложат принять участие в конкурсе «Челентано на Дону» и попробовать давить виноград ногами в деревянных бочках на скорость.
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