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Published Сегодня, 13:13

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Updated Сегодня, 13:15

В Ростовской области пригласили на фестиваль гастрономии и виноделия

В Ростовской области пригласили на фестиваль гастрономии и виноделия

5 сентября 2023, 13:13
Фото: donland.ru
В Ростовской области пригласили на фестиваль гастрономии и виноделия
Жителей Ростовской области пригласили насладиться кухней и винами родного края в Цимлянске, о фестивале эногастрономии рассказали в донском правительстве.

В субботу, 16 сентября, в Цимлянске на территории парка «Приморский» состоится эногастрономический фестиваль «Цимлянские традиции», основной целью организации которого является развитие донского туризма и продвижение продукции местных производителей.

Начало мероприятия запланировано на 17.00 мск, однако выставка-дегустация будет принимать гостей уже с 12.00 мск.

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Гости фестиваля смогут не только стать зрителями концерта и выступления казачьего ансамбля, но также принять участие в мастер-классах по плетению из лозы, венков, росписи керамики, создании свечей из пчелиного воска и оценить лучшие донские вина. Кроме того, дончанам предложат принять участие в конкурсе «Челентано на Дону» и попробовать давить виноград ногами в деревянных бочках на скорость.

Ранее стало известно, почему Кубань опережает Ростовскую область в сфере виноделия.

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