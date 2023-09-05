В Ростовской области пройдет фестиваль гастрономии и виноделия

Мероприятие состоится в городе Цимлянске 16 сентября. Дегустация продукции начнется в 12 часов, а официальное открытие фестиваля запланировано на 17 часов на главной сцене. Организаторы подготовили разнообразную концертную программу, в которой выступит ансамбль песен и танцев донских казаков имени А.Квасова.