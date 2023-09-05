В Ростовской области пройдет фестиваль гастрономии и виноделия

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Мероприятие состоится в городе Цимлянске 16 сентября. Дегустация продукции начнется в 12 часов, а официальное открытие фестиваля запланировано на 17 часов на главной сцене. Организаторы подготовили разнообразную концертную программу, в которой выступит ансамбль песен и танцев донских казаков имени А.Квасова.
— Каждый посетитель сможет стать свидетелем настоящего казачьего способа открывания бутылки игристого вина с помощью сабли и принять участие в мастер-классе по плетению из лозы, — сообщили в правительстве.
Также гости смогут попробовать изготовить свечи из пчелиного воска, сделать венок из полевых цветов и украсить керамическую посуду. Посетители также смогут попробовать себя в роли сомелье и выбрать свой любимый вид донского вина, пишет «КП-Ростов-на-Дону».
Основным событием фестиваля станет конкурс «Челентано на Дону». Участники будут соревноваться в давлении винограда в деревянных бочках на время под аплодисменты зрителей и активную казачью музыку.