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Posted Сегодня, 12:51

Published Сегодня, 12:51

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

В Ростовской области пройдет фестиваль гастрономии и виноделия

5 сентября 2023, 12:51
В Ростовской области пройдет фестиваль кулинарии и производства вина.

Мероприятие состоится в городе Цимлянске 16 сентября. Дегустация продукции начнется в 12 часов, а официальное открытие фестиваля запланировано на 17 часов на главной сцене. Организаторы подготовили разнообразную концертную программу, в которой выступит ансамбль песен и танцев донских казаков имени А.Квасова.

— Каждый посетитель сможет стать свидетелем настоящего казачьего способа открывания бутылки игристого вина с помощью сабли и принять участие в мастер-классе по плетению из лозы, — сообщили в правительстве.

Также гости смогут попробовать изготовить свечи из пчелиного воска, сделать венок из полевых цветов и украсить керамическую посуду. Посетители также смогут попробовать себя в роли сомелье и выбрать свой любимый вид донского вина, пишет «КП-Ростов-на-Дону».

Основным событием фестиваля станет конкурс «Челентано на Дону». Участники будут соревноваться в давлении винограда в деревянных бочках на время под аплодисменты зрителей и активную казачью музыку.

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