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В Ростовской области ухудшилось состояние избитого участника спецоперации

В Ростовской области ухудшилось состояние избитого участника спецоперации

5 сентября 2023, 10:39
Фото: 1MI
В Ростовской области ухудшилось состояние избитого участника спецоперации
В Ростовской области перестали помогать обезболивающие участнику спецоперации, которого избили в Батайске, сообщает Lenta.

Ранее в полиции рассказали, что парке в Батайске в мужчину 12 раз выстрелили из травматического оружия, после чего нападавший скрылся. По информации издания, пострадавший может быть участником спецоперации.

Позже губернатор сообщил о возбужденном уголовном деле. А само нападение вызвало широкий общественный резонанс.

Мать рассказала о состоянии расстрелянного из травмата в Батайске участника СВО
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«У раненого загустела кровь и ему перестали помогать обезболивающие. Он не может подняться голову, есть вероятность, что началось заражение крови. Состояние шоковое прошло, а уколы не работают», — пишет издание. Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее мать рассказала о состоянии расстрелянного из травмата в Батайске участника СВО.

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