В Ростовской области ухудшилось состояние избитого участника спецоперации

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Ранее в полиции рассказали, что парке в Батайске в мужчину 12 раз выстрелили из травматического оружия, после чего нападавший скрылся. По информации издания, пострадавший может быть участником спецоперации.
Позже губернатор сообщил о возбужденном уголовном деле. А само нападение вызвало широкий общественный резонанс.
«У раненого загустела кровь и ему перестали помогать обезболивающие. Он не может подняться голову, есть вероятность, что началось заражение крови. Состояние шоковое прошло, а уколы не работают», — пишет издание. Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее мать рассказала о состоянии расстрелянного из травмата в Батайске участника СВО.