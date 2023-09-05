В Ростовской области ухудшилось состояние избитого участника спецоперации

«У раненого загустела кровь и ему перестали помогать обезболивающие. Он не может подняться голову, есть вероятность, что началось заражение крови. Состояние шоковое прошло, а уколы не работают», — пишет издание. Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.