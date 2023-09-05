В Сети распространяют слухи о новой волне мобилизации: правда или фейк

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
Все началось с Telegram-каналов, пишущих на связанные с Украиной темы, которые распространили фотографию документа. В тексте говорится о якобы дополнительном призыве граждан в России на военную службу по мобилизации.
Внутри идет обращение к представителям военкоматов, что дескать надо до 1 ноября набрать 200 тысяч человек. Автор текста внизу добавил, что этот приказ подписал министр обороны Сергей Шойгу.
Стоит отметить, что фейков, связанных с мобилизацией было очень много, поэтому и этот текст вызывает очень много вопросов. Особенно учитывая то, что власти не давали никаких намеков о возможном начале второй волны.
Сообщения о возможной новой мобилизационной кампании в сентябре 2023 года уже опроверг в СМИ депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев. Он рассказал, что план по набору контрактников выполняется, до конца года предполагается набрать 420 тысяч человек.
Кроме того, Гурулев указал, что оборонно-промышленный комплекс страны не может одномоментно обеспечить одеждой, снаряжением, оружием, техникой, боеприпасами, едой, топливом и всем остальным большое количество мобилизованных. А ряд косвенных признаков указывает на фейковый характер «документа». В частности, последний приказ Минобороны от 29 августа вышел за номером 558, а в распространяемом сейчас тексте он имеет № 463 и дату 4 сентября.
Стоит отметить, что подпись министра на опубликованном украинскими изданиями «документе» выполнена черной ручкой, хотя выше дату и номер якобы приказа заполнили синими чернилами.
Все это говорит о том, что информация является фейковой и нет ни одного доказательства того, что она может быть правдой.