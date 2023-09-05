В Сети распространяют слухи о новой волне мобилизации: правда или фейк

Кроме того, Гурулев указал, что оборонно-промышленный комплекс страны не может одномоментно обеспечить одеждой, снаряжением, оружием, техникой, боеприпасами, едой, топливом и всем остальным большое количество мобилизованных. А ряд косвенных признаков указывает на фейковый характер «документа». В частности, последний приказ Минобороны от 29 августа вышел за номером 558, а в распространяемом сейчас тексте он имеет № 463 и дату 4 сентября.