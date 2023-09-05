В Таганроге осудили двух мошенников за хищение 15 млн рублей через УК

В суде удалось установить, что подозреваемые контролировали деятельность УК и финансовые потоки, поступающие от жильцов шести многоквартирных домов. В период с 2019 по 2021 год фигуранты дела получили от владельцев жилья более 11,5 миллиона рублей для оплаты услуг ЖКХ, однако вместо того чтобы оплатить коммунальные услуги злоумышленники перевели деньги аффилированным компаниям и присвоили их.