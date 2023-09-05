В Таганроге осудили двух мошенников за хищение 15 млн рублей через УК

Posted Сегодня, 17:04
Published Сегодня, 17:04
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
В понедельник, 4 сентября, стало известно, что в Таганроге вынесли приговор по делу Леонида Черного и Марины Фиалковской, которых подозревали в серии эпизодов мошенничества.
В суде удалось установить, что подозреваемые контролировали деятельность УК и финансовые потоки, поступающие от жильцов шести многоквартирных домов. В период с 2019 по 2021 год фигуранты дела получили от владельцев жилья более 11,5 миллиона рублей для оплаты услуг ЖКХ, однако вместо того чтобы оплатить коммунальные услуги злоумышленники перевели деньги аффилированным компаниям и присвоили их.
Позднее аналогичным образом им удалось похитить 1,5 миллиона рублей, которые должны были заплатить за отопление жильцы трех МКД на улице Большой Бульварной.
Кроме того, в прокуратуре рассказали, что один из осужденных ранее использовал ту же мошенническую схему, чтобы похитить более двух миллионов рублей у собственников жилья в 22 МКД в разных частях Таганрога.
В итоге суд приговорил Леонида Черного к четырем годам колонии, а Марина Фиалковская отправится в колонию общего режима на два года и два месяца. Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее ростовчанин потерял 1,5 миллиона рублей из-за обвинений в госизмене.