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Published Сегодня, 17:04

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Updated Сегодня, 17:06

В Таганроге осудили двух мошенников за хищение 15 млн рублей через УК

В Таганроге осудили двух мошенников за хищение 15 млн рублей через УК

5 сентября 2023, 17:04
Фото: 1MI
В Таганроге осудили двух мошенников за хищение 15 млн рублей через УК
В Таганроге осудили двух мошенников, которые смогли похитить у жильцов многоквартирных домов 15 миллионов рублей, об этом рассказали в пресс-службе донской прокуратуры.

В понедельник, 4 сентября, стало известно, что в Таганроге вынесли приговор по делу Леонида Черного и Марины Фиалковской, которых подозревали в серии эпизодов мошенничества.

В суде удалось установить, что подозреваемые контролировали деятельность УК и финансовые потоки, поступающие от жильцов шести многоквартирных домов. В период с 2019 по 2021 год фигуранты дела получили от владельцев жилья более 11,5 миллиона рублей для оплаты услуг ЖКХ, однако вместо того чтобы оплатить коммунальные услуги злоумышленники перевели деньги аффилированным компаниям и присвоили их.

Позднее аналогичным образом им удалось похитить 1,5 миллиона рублей, которые должны были заплатить за отопление жильцы трех МКД на улице Большой Бульварной.

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Кроме того, в прокуратуре рассказали, что один из осужденных ранее использовал ту же мошенническую схему, чтобы похитить более двух миллионов рублей у собственников жилья в 22 МКД в разных частях Таганрога.

В итоге суд приговорил Леонида Черного к четырем годам колонии, а Марина Фиалковская отправится в колонию общего режима на два года и два месяца. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее ростовчанин потерял 1,5 миллиона рублей из-за обвинений в госизмене.

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