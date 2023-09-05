В Цимлянске прокурор протаранил машину при попытке сбежать от силовиков

Posted Сегодня, 18:33
Published Сегодня, 18:33
Modified Сегодня, 19:12
Updated Сегодня, 19:12
Портал 1Rnd со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах рассказал, что в Цимлянске удалось задержать 37-летнего зампрокурора, который подозревается в коррупции.
По предварительной информации, во время документирования факта получения взятки сотрудник прокуратуры на своем транспортном средстве влетел в машину оперативников и протаранил ее, чтобы иметь возможность скрыться с места преступления.
Несмотря на успешный побег от оперативников, злоумышленнику не удалось уехать достаточно далеко — он был задержан представителями власти. В издании утверждают, что подозреваемый попался на получении взятки на сумму 500 тысяч рублей.
Обращаем внимание, что эти данные пока официально не подтвердились. Информация будет обновляться по мере появления сообщений от компетентных источников.
Ранее бывшему начальнику отдела ГИБДД Новочеркасска Евгению Ганзенко не удалось обжаловать приговор по делу о взятках.