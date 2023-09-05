Вассерман рассказал, вернется ли Россия к зерновой сделки после переговоров в Сочи

«Турции сделка очень выгодна, поэтому Эрдоган просил нас вернуться, но мы уже четко сформулировали свою позицию. России столько раз обещали удовлетворить все обязательства по сделке, и столько раз не сдержали слово, что теперь мы вернёмся в сделку только после выполнения Западом своих обещаний, что зависит не от Эрдогана. Для поставок своего зерна мы уже нашли некоторые альтернативы, так что препятствия, которые устраивает нам Запад, мы частично обходим, а значит, в продолжении зерновой сделки для нас смысла нет», — прокомментировал Анатолий Вассерман.