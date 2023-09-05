Вассерман рассказал, вернется ли Россия к зерновой сделки после переговоров в Сочи

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
По словам Путина, выход России из сделки никак не повлиял на мировой рынок, так как цены заметно снижаются, а недостатка в продовольствии не наблюдается. «Есть проблемы с его справедливым распределением. Это да. Но никак это не связано с так называемой зерновой сделкой», — отметил российский лидер.
Глава государства также напомнил о том, как Украина использовала гуманитарные коридоры для террористических атак на гражданские объекты во время того, как Россия обеспечивала гарантии безопасности судоходства.
«Турции сделка очень выгодна, поэтому Эрдоган просил нас вернуться, но мы уже четко сформулировали свою позицию. России столько раз обещали удовлетворить все обязательства по сделке, и столько раз не сдержали слово, что теперь мы вернёмся в сделку только после выполнения Западом своих обещаний, что зависит не от Эрдогана. Для поставок своего зерна мы уже нашли некоторые альтернативы, так что препятствия, которые устраивает нам Запад, мы частично обходим, а значит, в продолжении зерновой сделки для нас смысла нет», — прокомментировал Анатолий Вассерман.
Президент России во время переговоров в Сочи заявил, что Москва сразу же вернется к соглашению, как только данные ей обещания будут исполнены.
Условия заключаются в переподключении Россельхозбанка к системе SWIFT, возобновлении поставок сельскохозяйственной техники и запчастей, снятии запрета на страхование и перестрахование, а также в отмене ограничений на доступ в порты.
Напомним, что Россия отозвала своё участие в соглашениях из-за невыполнениях условий со стороны ЕС и западного мира. С 22 июля 2022 года в зерновой сделке участвовали Россия, Турция, Украина и ООН.
Ранее RostovGazeta писала, почему Путин выбирает именно Сочи для переговоров.